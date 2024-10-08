Эксперт рассказал, можно ли заразиться лихорадкой Марбург через бананы

Как пишет VSE42.Ru, эксперт заявил, что заболеть лихорадкой Марбург можно после близкого контакта с инфицированным человеком. Заражение также возможно при контакте с биологическими жидкостями заболевших людей или животных. Ситуацией с распространением вируса обеспокоена ВОЗ — в организации заявили о риске возникновения эпидемии.