Эксперт рассказал, можно ли заразиться лихорадкой Марбург через бананы

Posted 8 октября, 12:08
Published 8 октября, 12:08
Modified 8 октября, 12:10
Updated 8 октября, 12:10
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о возможности заражения лихорадкой Марбург через бананы. Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов объяснил РИА Новости, что вирус не сможет выжить за время, которое потребуется для транспортировки фруктов.
Как пишет VSE42.Ru, эксперт заявил, что заболеть лихорадкой Марбург можно после близкого контакта с инфицированным человеком. Заражение также возможно при контакте с биологическими жидкостями заболевших людей или животных. Ситуацией с распространением вируса обеспокоена ВОЗ — в организации заявили о риске возникновения эпидемии.