ФОМС: полисы ОМС — бессрочные, мошенники пытаются убедить россиян в обратном

В ФОМС отметили, что мошенничество с полисами ОМС по-прежнему представляет собой серьезную проблему, а схемы обмана становятся все более сложными, и призвали граждан не забывать, что полисы ОМС для россиян действуют бессрочно, их не нужно менять или продлевать. Если застрахованному предлагают заполнить форму по телефону, не следует отвечать на вопросы, устанавливать приложения, переходить по ссылкам и делиться своими данными.