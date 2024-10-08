ФОМС: полисы ОМС — бессрочные, мошенники пытаются убедить россиян в обратном

Posted 8 октября, 13:23
Published 8 октября, 13:23
Modified 8 октября, 13:24
Updated 8 октября, 13:24
Если застрахованному поступают звонки с предложением об оформлении нового документа, об этом необходимо сообщить в страховую организацию или территориальный фонд ОМС.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что застрахованные граждане начали получать звонки с предложением заменить их полис ОМС на другой, с QR-кодом, пишет ТАСС.
В ФОМС отметили, что мошенничество с полисами ОМС по-прежнему представляет собой серьезную проблему, а схемы обмана становятся все более сложными, и призвали граждан не забывать, что полисы ОМС для россиян действуют бессрочно, их не нужно менять или продлевать. Если застрахованному предлагают заполнить форму по телефону, не следует отвечать на вопросы, устанавливать приложения, переходить по ссылкам и делиться своими данными.
В ведомстве также рекомендуют сообщить о случившемся в свою страховую организацию или в единый контакт-центр территориального фонда ОМС. Также следует помнить, что страховые компании ни при каких условиях не отправляют СМС-сообщения с кодами и не запрашивают у застрахованных личные данные.