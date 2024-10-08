Глава РЭО Буцаев: Смешивание ТКО из разных баков в мусоровозах — это миф

Posted 8 октября, 09:52
Published 8 октября, 09:52
Modified 8 октября, 09:52
Updated 8 октября, 09:52
Об этом рассказал Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, во время своего выступления на молодежном дне, который прошел в рамках РЭФ-2024 7 октября.
Глава РЭО стал спикером пленарной сессии «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности».
Уже в 2019 году, то есть с момента начала реформы отрасли обращения с отходами, появились заявления о том, что мусор, отсортированный жителями, попадает в один контейнер мусоровоза, сказал Денис Буцаев. На просьбу компании привести конкретные примеры или хотя бы указать регионы, где такое могло произойти, ответа не последовало. Таким образом, можно заключить, что подобные заявления безосновательны, пишет gorod55.ru.
Однако глава РЭО не стал исключать возможности ситуаций, когда собранный раздельно мусор мог быть смешан на этапе его сортировки или перевозки. Но такие случаи являются единичными.
«Если ты этот процесс сам для себя выполнил и отчитался сам перед собой, то все остальные процессы нужно построить по такому же принципу», — пояснил Денис Буцаев. Он отметил, что каждый россиянин, занимающийся сортировкой отходов, вносит значительный вклад в повышение эффективности переработки.
РЭО призывает регистрировать случаи подобных нарушений и сообщать о них через «РЭО Радар». На этом сервисе предусмотрена возможность оставлять жалобы и сообщения по различным категориям, таким как незаконная свалка, сброс опасных отходов и отходов I класса опасности. Кроме того, система принимает информацию о нарушениях сбора отходов, незаконной утилизации, распространении неприятного запаха, отсутствии контейнеров для раздельного сбора отходов и других проблемах. Недавно разработчики добавили сюда две новые категории — нарушение содержания контейнерной площадки и несвоевременный вывоз.
В этом году РЭФ проходит 7 — 9 октября. Событие включает в себя молодежный день и деловую программу. Наряду с РЭО организаторами форума выступают Правительство РФ и Минприроды России.