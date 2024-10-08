Глава РЭО Буцаев: Смешивание ТКО из разных баков в мусоровозах — это миф

Уже в 2019 году, то есть с момента начала реформы отрасли обращения с отходами, появились заявления о том, что мусор, отсортированный жителями, попадает в один контейнер мусоровоза, сказал Денис Буцаев. На просьбу компании привести конкретные примеры или хотя бы указать регионы, где такое могло произойти, ответа не последовало. Таким образом, можно заключить, что подобные заявления безосновательны, пишет gorod55.ru.