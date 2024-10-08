Как привлечь больше клиентов с помощью SEO в Перми

Чтобы сайт поднялся выше в браузере, он нуждается во внешней оптимизации. Она включает в себя наращивание ссылочной массы — чем больше качественных ресурсов ссылаются на ваш сайт, тем выше шансы занять лидирующие позиции. Но важно помнить, что не все ссылки одинаково полезны. Для этого их нужно размещать на качественных площадках, форумах, в соцсетях.