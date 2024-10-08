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Posted 8 октября, 06:52

Published 8 октября, 06:52

Modified 8 октября, 06:54

Updated 8 октября, 06:54

Командир отделения противотанковых управляемых ракет из Прикамья погиб на СВО

Командир отделения противотанковых управляемых ракет из Прикамья погиб на СВО

8 октября 2024, 06:52
Фото: properm.ru / Администрация Верещагинского городского округа
Сюжет
Военная операция на Украине
У мужчины остались трое детей.

В Верещагино прощаются с 43-летним командиром отделения противотанковых управляемых ракет Александром Изгагиным, погибшим в ходе СВО. Житель Прикамья погиб еще 23 июля.

Александр родился 22 апреля 1981 года. Окончил школу № 1, затем получил профессию слесаря по ремонту подвижного состава в ПУ-61 и пошел в армию. Служил в Хабаровске, после окончил Зюкайский техникум. Работал в Верещагино на железной дороге, ООО «ВЕМОЛ», затем Перми на заводе ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Заочно учился в Политехническом университете. У мужчины осталась мама, жена, две дочери и сын.

Церемония прощания с Александром Изгагиным проходит сегодня, 8 октября.

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#Военная операция на Украине#Сво#Верещагино#Специальная военная операция
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