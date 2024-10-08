Командир отделения противотанковых управляемых ракет из Прикамья погиб на СВО

Posted 8 октября, 06:52
Published 8 октября, 06:52
Modified 8 октября, 06:54
Updated 8 октября, 06:54
В Верещагино прощаются с 43-летним командиром отделения противотанковых управляемых ракет Александром Изгагиным, погибшим в ходе СВО. Житель Прикамья погиб еще 23 июля.
Александр родился 22 апреля 1981 года. Окончил школу № 1, затем получил профессию слесаря по ремонту подвижного состава в ПУ-61 и пошел в армию. Служил в Хабаровске, после окончил Зюкайский техникум. Работал в Верещагино на железной дороге, ООО «ВЕМОЛ», затем Перми на заводе ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Заочно учился в Политехническом университете. У мужчины осталась мама, жена, две дочери и сын.
Церемония прощания с Александром Изгагиным проходит сегодня, 8 октября.