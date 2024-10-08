Лжеполицейские приходят в квартиры пермяков и грабят их. Это правда?

В Перми по домовым чатам распространяется информация о том, что по квартирам ходит группа людей, которые представляются сотрудниками МВД и собирают биометрические и личные данные, а затем совершают кражи. Они якобы носят при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им нужно проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей переписи населения.