Лжеполицейские приходят в квартиры пермяков и грабят их. Это правда?

Posted 8 октября, 15:28
Published 8 октября, 15:28
Modified 8 октября, 15:30
Updated 8 октября, 15:30
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «ЛапшаМедиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В Перми по домовым чатам распространяется информация о том, что по квартирам ходит группа людей, которые представляются сотрудниками МВД и собирают биометрические и личные данные, а затем совершают кражи. Они якобы носят при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им нужно проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей переписи населения.
Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что указанная информация не соответствует действительности, а само сообщение является фейковым. В полиции попросили представителей СМИ, администраторов Telegram-каналов и блогеров использовать только официальные источники информации и не допускать распространения недостоверных сообщений.
Стоит отметить, что полностью аналогичные сообщения о лжесотрудниках МВД уже давно распространяются в соцсетях жителей различных регионов России и регулярно опровергаются сотрудниками правоохранительных органов. Так, только в этом году опровержения дали в оперштабе Ставрополя и в УМВД Краснодара. Совсем недавно, в августе этого года, указанное сообщение опровергли в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.