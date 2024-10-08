Муниципальное похоронное агентство в Перми обвиняют в нарушениях при аукционе

При этом заявки принимались в предновогодние и послепраздничные дни: с 21 декабря 2023 года по 10 января 2024 года в кабинете отдела закупок предприятия на ул. Старцева, 61 в Перми, рассматривались 11 января, а на следующий день проводился аукцион. В итоге поступило три заявки от участников, одного из которых признали победителем, заключив с ним договор аренды здания на кладбище «Северном» сроком на 5 лет.