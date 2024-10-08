Муниципальное похоронное агентство в Перми обвиняют в нарушениях при аукционе

Posted 8 октября, 06:06
Published 8 октября, 06:06
Modified 8 октября, 06:08
Updated 8 октября, 06:08
ПМУП «Ритуальные услуги» подозревается в ограничении конкуренции при проведении торгов по аренде здания на кладбище «Северном». Об этом сообщают в Пермском УФАС.
В отношении ПМУП «Ритуальные услуги» возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Предприятие подозревается в обходе конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договора пятилетней аренды здания площадью 423,8 кв. м. на кладбище «Северном».
В конце декабря 2023 года ПМУП «Ритуальные услуги» провело указанные торги с условием, что участники должны одновременно с представлением заявки подать предложения о цене в закрытой форме.
При этом заявки принимались в предновогодние и послепраздничные дни: с 21 декабря 2023 года по 10 января 2024 года в кабинете отдела закупок предприятия на ул. Старцева, 61 в Перми, рассматривались 11 января, а на следующий день проводился аукцион. В итоге поступило три заявки от участников, одного из которых признали победителем, заключив с ним договор аренды здания на кладбище «Северном» сроком на 5 лет.
Пермское УФАС заподозрило ПМУП «Ритуальные услуги» в нарушении Закона о защите конкуренции, поскольку сведения о проведении аукциона не были размещены на официальном сайте торгов в интернете. Сомнения в правомерности вызвали также выбранный организатором способ проведения аукциона и закрытая форма подачи предложений о цене, что противоречит правилам проведения торгов.
Антимонопольщики считают, что ПМУП «Ритуальные услуги» ограничило свободный доступ к информации о проведении торгов и нарушило порядок выбора победителя, создав преимущества определенному участнику и устранив конкуренцию на соответствующем товарном рынке.
Пермское УФАС возбудило в отношении ПМУП «Ритуальные услуги» дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 10 октября.
Сети магазинов «Пятерочка» (ООО «АГРОТОРГ») грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Соответствующее дело по результатам проверки заявления от покупателя завели в пермском УФАС.