На набережной Камы в Перми появится стоянка для яхт и катеров

Работы по продлению городской набережной до Мотовилихинских заводов выполнены уже на треть. Там обустроят променад, роликовую площадку, а также детские площадки, павильон с кафе и пункт проката. По ул. Монастырской сделают новую парковку, тротуар и велодорожку. Параллельно с новым участком набережной построят детскую железную дорогу протяженностью в 4 км.