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Posted 8 октября, 09:46

Published 8 октября, 09:46

Modified 8 октября, 09:48

Updated 8 октября, 09:48

На набережной Камы в Перми появится стоянка для яхт и катеров

На набережной Камы в Перми появится стоянка для яхт и катеров

8 октября 2024, 09:46
Фото: properm.ru
Сюжет
Мотовилихинские заводы
Парковать суда можно будет у здания «Мотовилихинских заводов».

На строящемся участке набережной Камы в Перми возведут причал для яхт и катеров. Об этом сообщает «Business Class» со ссылкой на замминистра транспорта Прикамья Александра Полыгалова.

Работы по продлению городской набережной до Мотовилихинских заводов выполнены уже на треть. Там обустроят променад, роликовую площадку, а также детские площадки, павильон с кафе и пункт проката. По ул. Монастырской сделают новую парковку, тротуар и велодорожку. Параллельно с новым участком набережной построят детскую железную дорогу протяженностью в 4 км.

К зданию «Мотовилихинских заводов» будет примыкать стоянка для яхт и катеров, там же будет заправка и кафе.

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#Пермь#Мотовилихинские заводы#Набережная#Набережная камы#Яхта
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