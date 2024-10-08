На набережной Камы в Перми появится стоянка для яхт и катеров

Posted 8 октября, 09:46
Published 8 октября, 09:46
Modified 8 октября, 09:48
Updated 8 октября, 09:48
На строящемся участке набережной Камы в Перми возведут причал для яхт и катеров. Об этом сообщает «Business Class» со ссылкой на замминистра транспорта Прикамья Александра Полыгалова.
Работы по продлению городской набережной до Мотовилихинских заводов выполнены уже на треть. Там обустроят променад, роликовую площадку, а также детские площадки, павильон с кафе и пункт проката. По ул. Монастырской сделают новую парковку, тротуар и велодорожку. Параллельно с новым участком набережной построят детскую железную дорогу протяженностью в 4 км.
К зданию «Мотовилихинских заводов» будет примыкать стоянка для яхт и катеров, там же будет заправка и кафе.