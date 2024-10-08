«Объяснить суду, как люди мучаются». Начался процесс по ж/д переходу на Мулянке

Posted 8 октября, 03:00
Published 8 октября, 03:00
Modified 8 октября, 03:00
Updated 8 октября, 03:00
Судья Пермского районного суда Ольга Штенцова рассматривает иск транспортной прокуратуры Пермского края к администрации Пермского муниципального округа. Прокуратура выступает в защиту интересов жителей и гостей поселка Мулянка, то есть неограниченного круга лиц. Жители села уже не верят в то, что кто-нибудь им поможет.
Несколько лет длится борьба людей с местной властью и ОАО РЖД — за строительство перехода на станции Мулянка. «Представителю прокуратуры сложно по бумагам объяснить, почему переход жизненно необходим, ему на пальцах надо объяснить суду, как люди мучаются! — рассказывают местные жители. — А нам слово в суде никто не дает».
Напомним, там, где остановочные платформы для высадки-посадки людей в электропоезда, перехода нет. Здесь же сформирован основной пешеходный поток — жители переходят из одной части поселка (где жилые дома) в другую, где больница, почта, магазин, школа, садик. Чтобы перейти через железную дорогу, людям приходится пробираться под составами или по ним.
Пермской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения ОАО РЖД требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, защите прав пассажиров, профилактике непроизводственного травматизма на станции Мулянка. Еще в 2018 году принят генеральный план поселения, которым предусмотрено строительство «наземного пешеходного перехода в районе железнодорожной станции Мулянка».
Транспортная прокуратура через суд возложила на администрацию Лобановского поселения (сейчас Пермского муниципального округа) обязанность разработать программу реализации мероприятий, предусмотренных Генпланом в части строительства перехода. В июне 2023 года решение суда вступило в законную силу. Администрация Пермского городского округа внесла изменения и дополнения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Лобановского поселения. Но Пермская транспортная прокуратура установила, что внесенные изменения не соответствуют требованию законодательства (власти просто «выкинули» пункт о строительстве перехода).
Прокуратура внесла протест, пункт о строительстве наземного железнодорожного перехода вернули, но исполнителем местные власти назначили ОАО «РЖД». Как выяснила прокуратура, с РЖД этот акт никто не согласовывал, быть исполнителями они не соглашались. И финансировать строительство перехода не намерены. Значит, всё, что придумала администрация Пермского муниципального округа — фикция, нарушен закон о принципах местного самоуправления. Пермским транспортным прокурором внесено очередное представление в адрес администрации округа.
Местные власти в ответ на представление сообщили, что приняли изменения в программу, назначили исполнителем РЖД. Всё, больше ничего на протест не ответили.
В июле 2023 года РЖД направила в адрес главы Пермского муниципального округа Владимира Цветова письмо о планируемом строительстве пешеходных мостов и направлении эскизов предполагаемых мостов, в том числе на станции Мулянка, с описанием вариантов и ориентировочной стоимостью строительства.
В январе 2024 года согласованный вариант конструкции принят в работу и передан в проектный институт и причастные подразделения РЖД. В ответ на запрос Пермской транспортной прокуратуры администрация Пермского муниципального округа ответила, что средства местного бюджета на строительство пешеходного моста не предусмотрены, поэтому сведения о сроках строительства отсутствуют.
Прокуратура установила, что до настоящего времени сроки и источники финансирования перехода через железную дорогу не определены, а это делает невозможным реализацию программы комплексного развития Лобановского сельского поселения. Прокуратура просит суд обязать администрацию округа совместно с ОАО «РЖД» разработать проект строительства перехода, определить источники финансирования, установить сроки и этапы строительства наземного пешеходного перехода на станции Мулянка.
РЖД не хочет строить переход там, где логично, где осуществляется высадка и посадка пассажиров, где люди переходят пути из одной части поселка в другую. Вместо того, чтобы совместно с властями Пермского муниципального округа исполнять решение суда и строить переход, РЖД проложили дощатый настил на автомобильном переезде. Якобы данное место согласовано комиссионно с представителями местной власти. Никакой легитимной комиссии, по словам жителей, создано не было.
РЖД в суде заявили, что здесь ходить людям безопасно, так как железнодорожный переезд оборудован автоматическим шлагбаумом, сигнализацией, имеется дежурный по переезду. Есть дощатый настил, по которому, конечно, человек на инвалидной коляске не проедет, но в принципе пройти можно.
Единственное, что забыли упомянуть представители РЖД — это то, что переезд не доступен для жителей Мулянки, к нему нет дорог, ни одна улица к нему не примыкает.
Представитель РЖД настаивал в суде, что поезда прибывают на станцию на определенные пути и у пассажиров есть время, чтобы добежать до переезда, там перейти через пути и прибежать к своей электричке. Конечно, это неправда, говорят жители. Там и бежать некуда. Дороги-то нет.
Поезда прибывают беспорядочно, как и раньше, когда на первый путь, когда на второй или третий. И очень часто пассажиров и электричку разделяет грузовой состав. А так как пешеходного перезода нет, людям приходится или карабкаться под вагоны или пропускать свою электричку — это касается тех, у кого проблемы со здоровьем, кто едет с детьми или тяжелыми сумками.
«РЖД считает, что не нужен людям наземный пешеходный переход, не заботятся о безопасности своих пассажиров, ну понятно, монополисты, — рассуждают жители Мулянки, — но местные власти? Они почему наплевали на целый поселок?»
Представитель РЖД в суде, конечно, заявил, что органы местного самоуправления не могут возлагать на них какие-то обязанности по финансированию строительства моста, предусмотренного программой комплексного развития поселения. «Согласования с РЖД не проводилось, переписка не велась», — пояснили они в суде.
В РЖД считают, что требования, заявленные в исковом заявлении, на них не могут быть возложены. Ну подлазят люди под поезда, что теперь. Видимо, до первого несчастного случая РЖД так и не будет замечать проблему.
Да что бы ни считали в РЖД, уже есть решение суда о том, что наземный пешеходный переход нужен. Суд уже разбирался в этой ситуации, изучал карты, выяснял все подробности проблемы, и решил, что переход власти обязаны построить. И это решение суда никем не оспорено, оно вступило в законную силу.
Администрация Пермского муниципального округа пытается выкрутиться так. Мол, мы не бездействуем, мы предпринимаем какие-то шаги в сторону исполнения решения суда. Например, назначили РЖД исполнителем и источником финансирования по строительству перехода.
Выяснилось, что еще в 2022 году РЖД направила письмо в администрацию Пермского района о том, что готова оказать содействие в строительстве перехода, готова «оказать содействие в выдаче технических условий на строительство объекта», «обеспечении выноса коммуникаций», «предоставлении „окон“ на время строительства в графике движения поездов».
В 2023 году РЖД прислала в адрес администрации округа эскизы переходов, в 2024 году из РЖД сообщили, что согласованный вариант конструкций принят в работу, передан в проектный институт ОАО «РЖД».
Почему РЖД не знает про эти свои действия и отрицает необходимость перехода, несмотря на решение суда, непонятно. Но администрация округа на основании этих писем и переписок настаивает на том, что с ее стороны нет ни бездействия, ни превышения полномочий.
Перехода, правда, тоже до сих пор нет.
Судебный процесс продолжается, заседание было перенесено. Properm.ru продолжает следить за развитием событий.