«Объяснить суду, как люди мучаются». Начался процесс по ж/д переходу на Мулянке

Поезда прибывают беспорядочно, как и раньше, когда на первый путь, когда на второй или третий. И очень часто пассажиров и электричку разделяет грузовой состав. А так как пешеходного перезода нет, людям приходится или карабкаться под вагоны или пропускать свою электричку — это касается тех, у кого проблемы со здоровьем, кто едет с детьми или тяжелыми сумками.