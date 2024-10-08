Опубликован трейлер семейной драмы «Пальма 2», снятой в Пермском крае

В сети появился трейлер семейной приключенческой драмы «Пальма 2» (6+). Съемки фильма проходили в прошлом году в Подмосковье, а также в Пермском крае — в Губахе, на горе Крестовая, в поселке Шумихинский и на берегу Усьвы.