Опубликован трейлер семейной драмы «Пальма 2», снятой в Пермском крае

Posted 8 октября, 09:25
Published 8 октября, 09:25
Modified 8 октября, 09:27
Updated 8 октября, 09:27
В сети появился трейлер семейной приключенческой драмы «Пальма 2» (6+). Съемки фильма проходили в прошлом году в Подмосковье, а также в Пермском крае — в Губахе, на горе Крестовая, в поселке Шумихинский и на берегу Усьвы.
По сюжету жизнь семьи Лазаревых идет своим чередом, пока однажды к ним в дом не попадает медвежонок. Когда зверя похищают браконьеры, помочь ему может только верная овчарка по кличке Пальма.
Главные роли в фильме сыграли Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева и Валерия Федорович. Режиссер проекта — Владимир Кондауров, это его дебют в качестве режиссера. «Пальма 2» выйдет в кинотеатрах с 20 марта 2025 года, изначально планировалось, что кинокартина появится в прокате уже этой осенью.
Ранее стало известно, что в Перми скоро выйдет фильм об известном пермском историке и краеведе Георгии Чагине. В конце сентября в краевой столице вручили награды Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана».