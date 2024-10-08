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Posted 8 октября, 09:25

Published 8 октября, 09:25

Modified 8 октября, 09:27

Updated 8 октября, 09:27

В сети вышел трейлер фильма «Пальма 2», который снимали в Прикамье

Опубликован трейлер семейной драмы «Пальма 2», снятой в Пермском крае

8 октября 2024, 09:25
Фото: официальное сообщество кинокомпании «Централ Партнершип»

В сети вышел трейлер фильма «Пальма 2», который снимали в Прикамье

Премьера кинокартины запланирована на март.

В сети появился трейлер семейной приключенческой драмы «Пальма 2» (6+). Съемки фильма проходили в прошлом году в Подмосковье, а также в Пермском крае — в Губахе, на горе Крестовая, в поселке Шумихинский и на берегу Усьвы.

Видео: официальное сообщество кинокомпании «Централ Партнершип».

По сюжету жизнь семьи Лазаревых идет своим чередом, пока однажды к ним в дом не попадает медвежонок. Когда зверя похищают браконьеры, помочь ему может только верная овчарка по кличке Пальма.

Главные роли в фильме сыграли Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева и Валерия Федорович. Режиссер проекта — Владимир Кондауров, это его дебют в качестве режиссера. «Пальма 2» выйдет в кинотеатрах с 20 марта 2025 года, изначально планировалось, что кинокартина появится в прокате уже этой осенью.

Ранее стало известно, что в Перми скоро выйдет фильм об известном пермском историке и краеведе Георгии Чагине. В конце сентября в краевой столице вручили награды Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана».

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#Видео#Общество#Пермь#Кино#Съемки фильма
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