Острый дефицит врачей сохраняется в Пермском крае

По данным за третий квартал 2024 года больше всего вакансий было открыто в Москве — 15,6% от всех подобных предложений в России. Также спрос на врачей высок в Санкт-Петербурге (7,8%), Московской области (6,8%), Краснодарском крае (4,7%). Свердловской области (3,5%) и Новосибирской области (3,3%). Пермский край находится на 22-м месте среди регионов РФ по спросу на врачей, здесь открыто 1,3% от всех подобных вакансий.