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Posted 8 октября, 10:50

Published 8 октября, 10:50

Modified 8 октября, 10:52

Updated 8 октября, 10:52

Острый дефицит врачей сохраняется в Пермском крае

Острый дефицит врачей сохраняется в Пермском крае

8 октября 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney
На одну вакансию медика в регионе приходится 0,9 резюме.

Острая нехватка врачей сохраняется в Пермском крае. На одну вакансии приходится только 0,9 резюме, в то время как российский показатель — 1,5 резюме на одну вакансию, сообщает hh.ru.

Самый острый дефицит медиков зафиксирован в Камчатском крае, Курганской области и Псковской области — всего по 0,2 резюме. При этом нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от четырех до восьми активных резюме. В Москве, например на одну вакансию врача приходится 4,2 резюме.

По данным за третий квартал 2024 года больше всего вакансий было открыто в Москве — 15,6% от всех подобных предложений в России. Также спрос на врачей высок в Санкт-Петербурге (7,8%), Московской области (6,8%), Краснодарском крае (4,7%). Свердловской области (3,5%) и Новосибирской области (3,3%). Пермский край находится на 22-м месте среди регионов РФ по спросу на врачей, здесь открыто 1,3% от всех подобных вакансий.

Медиана предлагаемой врачам зарплаты по России в целом в третьем квартале 2024 года составила 93 800 рублей. Более высокий доход предлагают только в 22 регионах страны, причем лидирует Сахалинская область — здесь работодатели готовы платить врачам 151 900 ₽. Также в топ-5 вошли Чеченская республика (150 000 руб.), Республика Саха (135 100 руб.), Ямало-Ненецкий АО (129 800 руб.) и Москва (129 600 руб.). В Пермском крае средний уровень зарплатных предложений для врачей составил 89 700 рублей.

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