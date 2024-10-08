Пермский край представляет новейшие разработки для ТЭК на газовом форуме

Posted 8 октября, 14:33
Published 8 октября, 14:33
Modified 8 октября, 14:35
Updated 8 октября, 14:35
Сегодня, 8 октября, начал свою работу XIII Петербургский международный газовый форум (ПМГФ 2024). Делегацию Пермского края возглавил губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства.
На стенде региона свою продукцию для топливно-энергетического комплекса России представляют десять предприятий региона. Среди них «Мотовилиха — гражданское машиностроение», «ОКП „ЭЛКА-КАБЕЛЬ“, „СтэлсПромМаш“, НПП „ТИК“, „Эрис КИП“, „Рус Импорт“ (торговая марка Best Electronics), и „Чусовской завод по восстановлению труб“. В первый раз в форуме примут участие „Пермский научно-исследовательский технологический институт“, „Вельвет Автоматика“ и „АРУС“.
Участникам и гостям форума пермскими производителями представлена широкая линейка разработок. Среди которых газоанализаторы, датчики огня, видеорегистраторы, силовые кабели, бурильные трубы, шаровые краны, протекторы для фонтанной арматуры и другая продукция.
На площадке газового форума правительство Прикамья проведет ряд рабочих встреч с руководством ПАО «Газпром» и других крупных холдингов, а также поделится опытом по созданию промышленной кооперации в интересах отечественного ТЭК.
По словам Дмитрия Махонина, для продвижения продукции местных производителей регион выстраивает сотрудничество с крупнейшими федеральными заказчиками, а также активно работает в части внутренней и межрегиональной промкооперации.
«Кроме того, в Прикамье реализуется ряд механизмов для поддержки инвесторов, в том числе создана Особая экономическая зона. Я уверен, что подобные форумы способствуют развитию промышленного потенциала страны», — подчеркнул губернатор.