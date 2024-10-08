Пермский край представляет новейшие разработки для ТЭК на газовом форуме

На стенде региона свою продукцию для топливно-энергетического комплекса России представляют десять предприятий региона. Среди них «Мотовилиха — гражданское машиностроение», «ОКП „ЭЛКА-КАБЕЛЬ“, „СтэлсПромМаш“, НПП „ТИК“, „Эрис КИП“, „Рус Импорт“ (торговая марка Best Electronics), ‎ и „Чусовской завод по восстановлению труб“. В первый раз в форуме примут участие „Пермский научно-исследовательский технологический институт“, „‎Вельвет Автоматика“ и „АРУС“.