Россияне смогут найти новые автомобили от проверенных дилеров онлайн

Posted 8 октября, 11:39
Published 8 октября, 11:39
Modified 8 октября, 11:39
Updated 8 октября, 11:39
Пользователь может подобрать нужный ему вариант с помощью таких фильтров, как цена, технические характеристики, условия гарантии, а также история представленности дилеров на платформе.
На российском авторынке наблюдается тенденция роста онлайн-поиска новых машин. Согласно исследованию «Авито Авто», по состоянию на сентябрь 2024 года, 74% новоиспеченных владельцев авто искали нужный вариант через интернет. При этом 33% участников опроса указали, что обращались к сайтам с объявлениями, 30% — к интернет-страницам дилеров и автосалонов, а 11% пользовались сайтами производителей. Только четверть опрошенных сообщили, что лично посещали автомобильные салоны. Уточняется, что приведенная статистика касается владельцев новых авто.
Многие участники исследования отметили, что отдают предпочтение покупке новой машины, а не модели с пробегом, поскольку хотят купить товар именно у дилера. При этом 30% ссылаются на безопасность и доступность сделки, а 24% руководствуются материальной выгодой: у нового авто цена была ниже по сравнению с машиной с пробегом в хорошем состоянии. Столько же, то есть 24%, объяснили свое решение гарантией, которую они получают при покупке автомобиля. Еще 20% опрошенных заявили, что их привлекли спецпредложения дилеров. 15% респондентов хотели купить определенную модель, которая практически не встречается среди предложений о продаже машин с пробегом.
Как отметил руководитель направления «Новые автомобили» на «Авито Авто» Никита Ивахненко, летом показатель прироста год к году достиг уровня 43,5%. Он обратил внимание на рост количества дилеров, которые размещают свои предложения через платформу. На сегодняшний день их уже более 2,5 тысячи. Такое большое количество предложений создает трудности для пользователя, желающего выбрать машину. В связи с этим в разделе появилась функция сравнения дилеров по таким критериям, как ассортимент, отзывы клиентов и связи с производителем. Облегчает поиск и наличие у некоторых дилеров отметок «Проверенный партнер» и «Официальный дилер».
В объявлениях из каталога указаны параметры бонусов, получаемых покупателем при заключении сделки. Например, каско, специальные условия кредита, аксессуары в подарок и другие.
Олег Кузнецов, заместитель Генерального директора по цифровой трансформации — ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр отмечает, что новое решение Авито поможет всему дилерскому сообществу если не снизить расходы на продвижение, то хотя бы приостановить их рост. Подход Авито всегда направлен на покупателя, чтобы предоставить ему честный продукт по той же цене, как и в дилерском центре.
У пользователя сервиса есть возможность отфильтровать нужные ему варианты по условиям гарантии. Через сервис «Селект» потенциальный покупатель может обратиться к услугам персонального менеджера.
В разделе «Новые авто» тестируется функционал, в котором дилеры могут создавать мультиобъявления= — в одной карточке объединяются похожие модели машин, отличающиеся отдельными параметрами, такими как цвет, двигатель, коробка передач и другие.
Новый раздел доступен для пользователей через приложение «Авито».