Россияне смогут найти новые автомобили от проверенных дилеров онлайн

Многие участники исследования отметили, что отдают предпочтение покупке новой машины, а не модели с пробегом, поскольку хотят купить товар именно у дилера. При этом 30% ссылаются на безопасность и доступность сделки, а 24% руководствуются материальной выгодой: у нового авто цена была ниже по сравнению с машиной с пробегом в хорошем состоянии. Столько же, то есть 24%, объяснили свое решение гарантией, которую они получают при покупке автомобиля. Еще 20% опрошенных заявили, что их привлекли спецпредложения дилеров. 15% респондентов хотели купить определенную модель, которая практически не встречается среди предложений о продаже машин с пробегом.