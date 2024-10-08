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Posted 8 октября, 16:45

Published 8 октября, 16:45

Modified 8 октября, 16:47

Updated 8 октября, 16:47

С безбилетников в пермском транспорте с начала года взыскали более 13 млн рублей

С пермских «зайцев» взыскали более 13 миллионов рублей

8 октября 2024, 16:45
Фото: 1MI

С безбилетников в пермском транспорте с начала года взыскали более 13 млн рублей

Сюжет
Пермская езда
Контролерами было составлено 14,6 тысяч протоколов за неоплату проезда

В Перми с начала года взыскали более 13,2 млн рублей за безбилетный проезд в общественном транспорте. За аналогичный период прошлого года сумма взысканий составила 9,4 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Всего в этом году контролерами было составлено 14,6 тысяч протоколов за неоплату проезда в общественном транспорте.

В октябре в пермских автобусах и трамваях начнут запускать систему оплаты через Вluetooth. Проект уже прошёл тестирование, сообщил во время прямого эфира в «АиФ-Прикамье» начальник пермского дептранса Анатолий Путин.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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