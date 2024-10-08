С пермских «зайцев» взыскали более 13 миллионов рублей

Posted 8 октября, 16:45
Published 8 октября, 16:45
Modified 8 октября, 16:47
Updated 8 октября, 16:47
В Перми с начала года взыскали более 13,2 млн рублей за безбилетный проезд в общественном транспорте. За аналогичный период прошлого года сумма взысканий составила 9,4 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Перми.
Всего в этом году контролерами было составлено 14,6 тысяч протоколов за неоплату проезда в общественном транспорте.
В октябре в пермских автобусах и трамваях начнут запускать систему оплаты через Вluetooth. Проект уже прошёл тестирование, сообщил во время прямого эфира в «АиФ-Прикамье» начальник пермского дептранса Анатолий Путин.