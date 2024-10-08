Сегодня — последний тёплый день года. К вечеру в Прикамье начнётся похолодание

Posted 8 октября, 04:45
Published 8 октября, 04:45
Modified 8 октября, 04:47
Updated 8 октября, 04:47
Этот день, 8 октября, стает последним теплым днём в году в Прикамье. Сегодняеще возможен прогрев воздуха 18…+20˚ на юге региона, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
В Перми дневной максимум температуры ожидается уже к 12:00 и не превысит +15˚, а вблизи южной границы края можно рассчитывать на +18…+20˚. На севере ожидается не выше +8…+10˚, и вечером повсеместно начнет холодать. Особенно ощутимо похолодает в центральных районах.
Количество осадков ночью оказалось несколько больше ожидаемого: в Губахе выпало 14 мм, в Березниках 10 мм, в Кудымкаре 11 мм, в Перми и Лысьве по 5 мм.
На этой неделе в Пермском крае ожидается самое сильное с 2016 года для октября похолодание. Пик холода придется на 12–13 октября, прогнозируют эксперты.