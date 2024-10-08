Сегодня — последний тёплый день года. К вечеру в Прикамье начнётся похолодание

В Перми дневной максимум температуры ожидается уже к 12:00 и не превысит +15˚, а вблизи южной границы края можно рассчитывать на +18…+20˚. На севере ожидается не выше +8…+10˚, и вечером повсеместно начнет холодать. Особенно ощутимо похолодает в центральных районах.