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Posted 8 октября, 04:18

Published 8 октября, 04:18

Modified 8 октября, 04:20

Updated 8 октября, 04:20

Сервис кикшеринга хочет вернуть электросамокаты на улицы Перми в 2025 году

Сервис кикшеринга хочет вернуть электросамокаты на улицы Перми в 2025 году

8 октября 2024, 04:18
Фото: properm.ru
Отстаивать свою позицию сервис будет в суде.

Сервис кикшеринга Whoosh хочет вернуть электросамокаты на улицы Перми в 2025 году. Он будет добиваться этого через суд, сообщает «Новый компаньон».

Представители Whoosh считают, что решение о запрете парковки электросамокатов не соответствует закону и будут оспаривать его в суде. В компании выразили надежду, что городские власти понимают пользу кикшеринга, и что решение, которые бы устроило всех, будет найдено.

Напомним, сервисы кикшеринга прекратили работу в Перми в апреле 2024 года. В марте городская Дума внесла изменения в правила благоустройства и поддержала идею чиновников о запрете размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре и на 38 улицах во всех районах Перми.

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#Суд#Пермь#Электросамокаты#Самокаты#Кикшеринг#Шеринговый самокат
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