Сервис кикшеринга хочет вернуть электросамокаты на улицы Перми в 2025 году

Posted 8 октября, 04:18
Published 8 октября, 04:18
Modified 8 октября, 04:20
Updated 8 октября, 04:20
Сервис кикшеринга Whoosh хочет вернуть электросамокаты на улицы Перми в 2025 году. Он будет добиваться этого через суд, сообщает «Новый компаньон».
Представители Whoosh считают, что решение о запрете парковки электросамокатов не соответствует закону и будут оспаривать его в суде. В компании выразили надежду, что городские власти понимают пользу кикшеринга, и что решение, которые бы устроило всех, будет найдено.
Напомним, сервисы кикшеринга прекратили работу в Перми в апреле 2024 года. В марте городская Дума внесла изменения в правила благоустройства и поддержала идею чиновников о запрете размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре и на 38 улицах во всех районах Перми.