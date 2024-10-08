Шестиклассник помог задержать пьяного водителя в Карагае

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в отношении автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Материалы направлены в суд, мужчине грозит до двух лет лишения водительских прав. Кроме того, его машина эвакуирована на спецстоянку. В Госавтоинспекции просят жителей региона сообщать по телефону 102 о водителях, находящихся в состоянии опьянения на дорогах.