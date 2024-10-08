Шестиклассник помог задержать пьяного водителя в Карагае

Posted 8 октября, 10:34
Published 8 октября, 10:34
Modified 8 октября, 11:02
Updated 8 октября, 11:02
В селе Карагай шестиклассник помог задержать пьяного водителя. Вечером в дежурную часть полиции позвонил мальчик и сообщил, что по дороге едет автомобиль, двигаясь из стороны в сторону. Подросток назвал марку и номер машины.
На место инцидента выехали сотрудники ДПС и задержали водителя — 55-летнего жителя одной из деревень Карагайского муниципального округа. Результаты освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показали, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержится 1,18 мг/л этилового спирта.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в отношении автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Материалы направлены в суд, мужчине грозит до двух лет лишения водительских прав. Кроме того, его машина эвакуирована на спецстоянку. В Госавтоинспекции просят жителей региона сообщать по телефону 102 о водителях, находящихся в состоянии опьянения на дорогах.