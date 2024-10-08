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Posted 8 октября, 10:34

Published 8 октября, 10:34

Modified 8 октября, 11:02

Updated 8 октября, 11:02

В селе Карагай по наводке подростка задержали пьяного водителя

Шестиклассник помог задержать пьяного водителя в Карагае

8 октября 2024, 10:34
Фото: unsplash.com

В селе Карагай по наводке подростка задержали пьяного водителя

Сюжет
Детский мир
По закону мужчину временно лишат водительских прав.

В селе Карагай шестиклассник помог задержать пьяного водителя. Вечером в дежурную часть полиции позвонил мальчик и сообщил, что по дороге едет автомобиль, двигаясь из стороны в сторону. Подросток назвал марку и номер машины.

На место инцидента выехали сотрудники ДПС и задержали водителя — 55-летнего жителя одной из деревень Карагайского муниципального округа. Результаты освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показали, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержится 1,18 мг/л этилового спирта.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в отношении автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Материалы направлены в суд, мужчине грозит до двух лет лишения водительских прав. Кроме того, его машина эвакуирована на спецстоянку. В Госавтоинспекции просят жителей региона сообщать по телефону 102 о водителях, находящихся в состоянии опьянения на дорогах.

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#Пермь#Детский мир#Полиция#Госавтоинспекция#Карагай
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