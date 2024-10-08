Толстый кот Крошик совершил свой первый прыжок в пермском реабилитационном центре

Кот проходит лечение с конца августа. Ему составлена программа похудения, включающая в себя диету, ходьбу по водяной беговой дорожке и витамины. Когда Крошика нашли волонтеры, он весил 17 кг — до таких параметров его раскормили пермяки. Кот находился в подвале больницы, но его спасли. Судя по видео, опубликованному вчера, 7 октября, животное уже похудело до 14,8 кг.