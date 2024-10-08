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Posted 8 октября, 07:40

Published 8 октября, 07:40

Modified 8 октября, 07:42

Updated 8 октября, 07:42

Худеющий кот Крошик в Перми совершил свой первый прыжок

Толстый кот Крошик совершил свой первый прыжок в пермском реабилитационном центре

8 октября 2024, 07:40
Фото: rehabDogPerm / Telegram

Худеющий кот Крошик в Перми совершил свой первый прыжок

Сюжет
Доброта на ПП
Животное находится на лечении со строгой диетой.

Пермский толстый кот Крошик за время реабилитации в центре DogMas впервые совершил прыжок. Видео с животным опубликовала реабилитолог клиники Екатерина Бедакова.

Кот проходит лечение с конца августа. Ему составлена программа похудения, включающая в себя диету, ходьбу по водяной беговой дорожке и витамины. Когда Крошика нашли волонтеры, он весил 17 кг — до таких параметров его раскормили пермяки. Кот находился в подвале больницы, но его спасли. Судя по видео, опубликованному вчера, 7 октября, животное уже похудело до 14,8 кг.

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