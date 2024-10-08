Учёные обнаружили у гекконов шестое чувство

Posted 8 октября, 08:51
Published 8 октября, 08:51
Modified 8 октября, 08:51
Updated 8 октября, 08:51
Результаты исследования, опубликованные в журнале Current Biology, говорят о том, что пятнистые гекконы способны улавливать низкочастотные вибрации с помощью саккула — части внутреннего уха. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Данный орган связан с поддержанием баланса и положения тела. Однако гекконы с его помощью чувствуют вибрации на земле и в воде. Подобный тип восприятия звуков имеется также у рыб и амфибий. Биолог Кэтрин Карр считает, что данное открытие может пролить свет на эволюцию слуховой системы от рыб к наземным животным.
С помощью саккула гекконы улавливают вибрации в диапазоне от 50 до 200 Гц. Обычным слухом подобное не заметить. Эти вибрации, вероятно, являются отдельной, но дополняющей функцией слуховой системы рептилии. Наблюдение за слуховой системой гекконов велось в лабораторных условиях.
Данное открытие может изменить представление экспертов о том, как рептилии воспринимают звуки. Некоторые виды змей и ящериц раньше считались немыми или глухими, однако они могли общаться при помощи вибрационных сигналов. Это открывает новые возможности для изучения их поведения.
Помимо этого, данная работа открывает новые пути для изучения слуха у млекопитающих и его связи с вестибулярной системой. В будущем это может помочь в понимании расстройств слуха и равновесия у человека.