Учёные обнаружили у гекконов шестое чувство

Данный орган связан с поддержанием баланса и положения тела. Однако гекконы с его помощью чувствуют вибрации на земле и в воде. Подобный тип восприятия звуков имеется также у рыб и амфибий. Биолог Кэтрин Карр считает, что данное открытие может пролить свет на эволюцию слуховой системы от рыб к наземным животным.