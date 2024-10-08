properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 08:21

Published 8 октября, 08:21

Modified 8 октября, 08:23

Updated 8 октября, 08:23

В Перми пассажирка отсудила 400 тысяч у владельца автобуса и виновницы ДТП

В Перми пассажирка автобуса отсудила 400 тысяч рублей за падение в салоне

8 октября 2024, 08:21
Фото: fusionbrain.ai

В Перми пассажирка отсудила 400 тысяч у владельца автобуса и виновницы ДТП

Сюжет
Дтп
Из-за столкновения транспортных средств женщина получила травму позвоночника.

Пассажирка автобуса отсудила у виновника ДТП и владельца автобуса солидарно компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

Женщина пострадала во время дорожной аварии в мае прошлого года. Тогда на ул. Революции столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Ford Focus под управлением 60-летней пермячки. Из-за столкновения упали находящиеся в салоне автобуса пассажиры, одна из них получила травму в виде компрессионного перелома поясничного позвонка.

Свердловский районный суд признал водителя иномарки виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Ее лишили водительских прав на срок полтора года. Пострадавшая пассажирка подала иск о компенсации морального вреда в Индустриальный районный суд. При этом суд указал, что в случае отсутствия вины владелец транспортного средства не освобождается от ответственности за вред, причиненный в результате столкновения автомобилей. Исключением не является и случай, когда установлена вина в совершении ДТП владельца другого транспортного средства.

В итоге, как рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда, суд обязал выплатить компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей пассажирки. С ответчиков взыскали 400 тыс. рублей, решение суда вступило в законную силу.

Ранее Properm.ru писали о ДТП на перекрестке Компроса и Советской. Кроме того, за месяц работы каршеринга в краевой столице случилось девять ДТП с участием пользователей сервиса.

Читайте также:
Сбившего полицейского на посту пьяного водителя из Перми отправили в колониюНа шоссе Космонавтов в Перми вчера насмерть сбита женщинаУбил и закопал. В СКР рассказали подробности жестокого убийства в Кудымкаре
#Происшествия#Суд#Дтп#Пермь
Подпишитесь