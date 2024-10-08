В Перми пассажирка автобуса отсудила 400 тысяч рублей за падение в салоне

Posted 8 октября, 08:21
Published 8 октября, 08:21
Modified 8 октября, 08:23
Updated 8 октября, 08:23
Пассажирка автобуса отсудила у виновника ДТП и владельца автобуса солидарно компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей.
Женщина пострадала во время дорожной аварии в мае прошлого года. Тогда на ул. Революции столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Ford Focus под управлением 60-летней пермячки. Из-за столкновения упали находящиеся в салоне автобуса пассажиры, одна из них получила травму в виде компрессионного перелома поясничного позвонка.
Свердловский районный суд признал водителя иномарки виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Ее лишили водительских прав на срок полтора года. Пострадавшая пассажирка подала иск о компенсации морального вреда в Индустриальный районный суд. При этом суд указал, что в случае отсутствия вины владелец транспортного средства не освобождается от ответственности за вред, причиненный в результате столкновения автомобилей. Исключением не является и случай, когда установлена вина в совершении ДТП владельца другого транспортного средства.
В итоге, как рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда, суд обязал выплатить компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей пассажирки. С ответчиков взыскали 400 тыс. рублей, решение суда вступило в законную силу.