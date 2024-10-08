В Перми пассажирка автобуса отсудила 400 тысяч рублей за падение в салоне

Свердловский районный суд признал водителя иномарки виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Ее лишили водительских прав на срок полтора года. Пострадавшая пассажирка подала иск о компенсации морального вреда в Индустриальный районный суд. При этом суд указал, что в случае отсутствия вины владелец транспортного средства не освобождается от ответственности за вред, причиненный в результате столкновения автомобилей. Исключением не является и случай, когда установлена вина в совершении ДТП владельца другого транспортного средства.