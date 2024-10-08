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Posted 8 октября, 04:22

Published 8 октября, 04:22

Modified 8 октября, 04:24

Updated 8 октября, 04:24

В Перми для обслуживания 7 маршрутов не удалось найти перевозчика

В Перми по семи автобусным маршрутам не удалось найти перевозчика

8 октября 2024, 04:22
Фото: properm.ru

В Перми для обслуживания 7 маршрутов не удалось найти перевозчика

Сюжет
Пермская езда
Также в городе отобрали перевозчиков для обслуживания еще семи маршрутов.

В Перми на ряд автобусных маршрутов заявок от перевозчиков не поступило, либо они были отклонены по причине не соответствия критериям торгов. По этим маршрутам — №1, 14, 32, 51, 53, 67 и 74, торги будут проведены повторно в ближайшее время, сообщают в администрации города.

Речь идёт о новых контрактах, которые будут действовать в период 2025–2030 годов.

В то же время семь маршрутов удалось отыграть. Так, обслуживанием маршрутов №40 и №47 займется пермский перевозчик ООО «Сити-Бас». Оба маршрута будут обслуживаться автобусами большой вместимости с 1 июня 2025 года.

МУП «Пермгорэлектротранс» со следующего года приступит к обслуживанию автобусных маршрутов №27, 45, 50, 71 и 82. Таким образом, муниципальный перевозчик начнет обслуживание маршрутов №27 и 50 автобусами особо большой вместимости с 1 июня 2025 года, маршрута №45 автобусами большой вместимости с 1 октября 2025 года, а также с 1 февраля 2025 года маршрута №71 автобусами большой вместимости и нового маршрута №82, которые соединит Вышку-2 с улицей 1905 года, автобусами малой вместимости.

Отбор перевозчиков на обслуживание ряда городских маршрутов стартовал в сентябре. Торги проводятся заблаговременно таким образом, чтобы до начала срока действия новых контрактов у перевозчиков было время для подготовки техники к новым требованиям, а также для возможности проведения торгов повторно при необходимости. Всего запланированы торги по 19 лотам.

Ранее ООО «Сити-Бас» выиграло торги на обслуживание маршрутов №4 и №59. ООО «Дизель» в 2025 году приступит к обслуживанию маршрутов №77 и №78. На обслуживание ещё двух автобусных рейсов не поступило ни одной заявки.

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