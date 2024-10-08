В Перми по семи автобусным маршрутам не удалось найти перевозчика

МУП «Пермгорэлектротранс» со следующего года приступит к обслуживанию автобусных маршрутов №27, 45, 50, 71 и 82. Таким образом, муниципальный перевозчик начнет обслуживание маршрутов №27 и 50 автобусами особо большой вместимости с 1 июня 2025 года, маршрута №45 автобусами большой вместимости с 1 октября 2025 года, а также с 1 февраля 2025 года маршрута №71 автобусами большой вместимости и нового маршрута №82, которые соединит Вышку-2 с улицей 1905 года, автобусами малой вместимости.