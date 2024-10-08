В Перми резко ухудшилось состояние трёх аварийных домов

Также принято решение организовать управляющими компаниями ежедневный мониторинг состояния несущих конструкции домов. Помимо этого, городскому управлению жилищных отношений поручено принять меры по расселению граждан из данных домов, на что планируется выделить средства из местного и краевого бюджетов. Всего из трех домов расселению подлежит 31 жилое помещение.