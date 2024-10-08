В Перми резко ухудшилось состояние трёх аварийных домов

Posted 8 октября, 16:01
Published 8 октября, 16:01
Modified 8 октября, 16:03
Updated 8 октября, 16:03
В Перми в отношении аварийных трёх домов введён режим повышенной готовности. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС из-за технического состояния домов в разных районах города, сообщает пресс-служба администрации.
Сегодня стало известно об ухудшении технического состояния трех аварийных домов по улицам Генерала Наумова, 15, Юнг Прикамья, 25 и Портовая, 25.
В ходе проведения заседания было принято решение о введении режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского края в отношении данных многоквартирных домов.
Также принято решение организовать управляющими компаниями ежедневный мониторинг состояния несущих конструкции домов. Помимо этого, городскому управлению жилищных отношений поручено принять меры по расселению граждан из данных домов, на что планируется выделить средства из местного и краевого бюджетов. Всего из трех домов расселению подлежит 31 жилое помещение.
Власти Перми обещают восстановить общежитие на Клары Цеткин в течение 30 дней. Ремонтные работы начнутся после детального обследования конструкций здания и составления сметы.