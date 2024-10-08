В пермских лесах закончен противопожарный сезон

По сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров снизилось в пять раз. А площадь горевшего леса — втрое. Всего в 2024 году было зафиксировано 39 лесных пожаров на общей площади 144,46 га. Их основные причины — грозы и неосторожное обращение с огнем.