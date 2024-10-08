В пермских лесах закончен противопожарный сезон

Posted 8 октября, 02:59
Published 8 октября, 02:59
Modified 8 октября, 03:01
Updated 8 октября, 03:01
С понедельника, 7 октября, на территории 28 лесничеств Прикамья завершился пожароопасный сезон. Приказ об этом подписал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович.
Пожароопасный сезон открывался поэтапно с 20 апреля 2024 года. Сначала его объявили на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского, Юсьвинского лесничеств. Спустя неделю в список попали Березниковское, Вайское, Веслянское, Гайнское, Горнозаводское, Кизеловское, Колвинское, Косинское, Кочевское, Красновишерское, Соликамское, Чердынское, Чусовское, Юрлинское лесничества.
По сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров снизилось в пять раз. А площадь горевшего леса — втрое. Всего в 2024 году было зафиксировано 39 лесных пожаров на общей площади 144,46 га. Их основные причины — грозы и неосторожное обращение с огнем.
Напомним, весна, лето и осень прошлого года ознаменовались рекордной засухой — самой продолжительной за всю историю наблюдений в Пермском крае. Особенно сухой была первая половина лета, за которую выпало всего 10-40% от нормы осадков.