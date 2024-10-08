В Пермском крае продолжает работу горячая телефонная линия по гриппу и ОРВИ

Posted 8 октября, 05:06
Published 8 октября, 05:06
Modified 8 октября, 05:08
Updated 8 октября, 05:08
В Пермском крае до 11 октября проходят консультации в рамках горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает краевое Управление Роспотребнадзора.
Номера горячей линии, по которым в Прикамье можно получить консультацию специалистов Управления:
▫️ Центральный аппарат, г. Пермь — 8 (342) 239-34-35, (доб. 5)
▫️ Восточный ТО, г. Чусовой — 8 (342) 565-47-86
▫️ Западный ТО, г. Пермь — 8 (342) 284-07-29
▫️ Коми-Пермяцкий ТО, г. Кудымкар — 8 (342) 604-53-43
▫️ Северный ТО, г. Соликамск — 8 (342) 534-23-03
▫️ Центральный ТО, г. Пермь — 8 (342) 229-75-70
▫️ Южный ТО, г. Чайковский — 8 (342) 414-55-33 (доб. 1802)
На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
За минувшую неделю, с 30 сентября по 6 октября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано 18 тыс. 39 случаев ОРВИ.