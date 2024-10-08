В Пермском крае школьники помогли спасти на пожаре пенсионера

Posted 8 октября, 12:58
Published 8 октября, 12:58
Modified 9 октября, 13:56
Updated 9 октября, 13:56
В селе Тюй Чернушинского округа школьники помогли спасти пенсионера и потушить пожар. Трое подростков работали наравне со взрослыми, сообщается в соцсетях МБОУ «Базовая Павловская ООШ», где учатся дети.
ЧП произошло 4 октября. Ученик девятого класса Сергей Ефимов шел домой из магазина, когда услышал крик «Пожар!». Мальчик не раздумывая бросился на помощь. К нему присоединился Владимир Черемных.
Подростки забежали во двор и там увидели обессиленного хозяина дома с признаками ожога. Ребята перенесли его в безопасное место, а затем стали звать соседей. На помощь к ребятам прибежали жители из близлежащих домов, среди них был восьмиклассник Александр Мизёв.
«Ребята вместе со взрослыми стали тушить пожар своими силами. Выкатили машину со двора, носили воду в вёдрах чтоб отстоять дом, баню и хозяйственные постройки», — рассказывают в школе.
В краевом ГУ МЧС Properm.ru рассказали, что погорелец 1947 года рождения смог сам выбраться из охваченного пожаром дома. Он получил ожоги, но подростки помогли ему дойти до безопасного места. Также мальчики помогли тушить огонь. Пострадавший от госпитализации отказался, медики оценили его состояние как удовлетворительное.