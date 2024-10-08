В Пермском крае школьники помогли спасти на пожаре пенсионера

Подростки забежали во двор и там увидели обессиленного хозяина дома с признаками ожога. Ребята перенесли его в безопасное место, а затем стали звать соседей. На помощь к ребятам прибежали жители из близлежащих домов, среди них был восьмиклассник Александр Мизёв.