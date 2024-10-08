В Прикамье полицейские обнаружили пятерых иностранцев, скрывавшихся от выдворения

Возбуждено 16 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом. Судами Пермского края принято 68 решений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, в том числе 55 с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан. Полицейские обнаружили пять иностранцев, уклонявшихся от исполнения ранее назначенного судом решения об административном выдворении в форме самостоятельного контролируемого выезда с территории РФ.