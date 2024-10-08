В Прикамье полицейские обнаружили пятерых иностранцев, скрывавшихся от выдворения

Posted 8 октября, 15:36
Published 8 октября, 15:36
Modified 9 октября, 05:55
Updated 9 октября, 05:55
За нарушения в сфере режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и правил осуществления трудовой деятельности в Пермском крае полицией составлено свыше 600 административных протоколов. Из них 75 с последующим направлением в суд для принятия решения об административном выдворении иностранных граждан. Такие итоги операции «Нелегал–2024» обнародовали в краевом главе МВД.
В ходе операции выявлены и привлечены к административной ответственности 48 недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. В отношении работников составлено 59 протоколов.
Возбуждено 16 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом. Судами Пермского края принято 68 решений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, в том числе 55 с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан. Полицейские обнаружили пять иностранцев, уклонявшихся от исполнения ранее назначенного судом решения об административном выдворении в форме самостоятельного контролируемого выезда с территории РФ.
Принято 48 решений о запрете иностранным гражданам въезда на территорию Российской Федерации.
В сентябре Перми на воинский учет поставили восемь мигрантов, получивших российское гражданство.