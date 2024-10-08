В ТРЦ «Планета» можно сделать прививку от гриппа. График работы

Пункт будет открыт 8 и 10 октября с 17:00 до 19:00, в нем можно сделать прививку от гриппа. Привиться смогут все желающие старше 18 лет, с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится осмотр врачом. В пресс-службе Минздрава Пермского края напоминают, что вакцинация позволяет значительно снизить риски тяжелого течения болезни и возможных осложнений. Особенно важно сделать прививку от гриппа жителям старше 60 лет, а также лицам с сопутствующими хроническими заболеваниями.