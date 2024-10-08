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Posted 8 октября, 11:32

Published 8 октября, 11:32

Modified 8 октября, 11:34

Updated 8 октября, 11:34

В ТРЦ «Планета» открылся мобильный пункт вакцинации от гриппа

В ТРЦ «Планета» можно сделать прививку от гриппа. График работы

8 октября 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney

В ТРЦ «Планета» открылся мобильный пункт вакцинации от гриппа

Сюжет
Вакцинация
Вакцинация настоятельно рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями и пожилым людям.

В Перми на этой неделе будет работать еще один мобильный пункт вакцинации. Он откроется на первом этаже ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б, отдельный вход около первого входа).

Пункт будет открыт 8 и 10 октября с 17:00 до 19:00, в нем можно сделать прививку от гриппа. Привиться смогут все желающие старше 18 лет, с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится осмотр врачом. В пресс-службе Минздрава Пермского края напоминают, что вакцинация позволяет значительно снизить риски тяжелого течения болезни и возможных осложнений. Особенно важно сделать прививку от гриппа жителям старше 60 лет, а также лицам с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Ранее стало известно, что в Перми работают три мобильных пункта вакцинации от гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита В.

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