Власти Перми: Общежитие на Клары Цеткин восстановят за 30 дней

Ремонт перекрытий первого этажа, подвального помещения в доме по ул. К. Цеткин, 13 будет проводить Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае. Ориентировочный срок проведения ремонтных работ — 30 дней. В ближайшее время будет проведено «детальное обследование конструкций» здания. После этого подрядная организация подготовит смету с перечнем необходимого объема работ.