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Posted 8 октября, 06:53

Published 8 октября, 06:53

Modified 8 октября, 10:26

Updated 8 октября, 10:26

Власти обещают восстановить общежитие на Клары Цеткин в Перми в течение 30 дней

Власти Перми: Общежитие на Клары Цеткин восстановят за 30 дней

8 октября 2024, 06:53
Фото: properm.ru

Власти обещают восстановить общежитие на Клары Цеткин в Перми в течение 30 дней

Сюжет
Коммунальный рай
Работы ведет проведет Фонд капремонта Пермского края.

Власти Перми обещают восстановить общежитие на Клары Цеткин в течение 30 дней. Ремонтные работы начнутся после детального обследования конструкций здания и составления сметы, сообщает URA.RU со ссылкой на горадминистрацию.

Ремонт перекрытий первого этажа, подвального помещения в доме по ул. К. Цеткин, 13 будет проводить Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае. Ориентировочный срок проведения ремонтных работ — 30 дней. В ближайшее время будет проведено «детальное обследование конструкций» здания. После этого подрядная организация подготовит смету с перечнем необходимого объема работ.

Душевые кабины в общежитии собственники отремонтируют своими силами. В УК «Самоуправление» обещают возместить жильцам затраты на проведение работ, отмечает издание.

Утром 11 сентября в здании общежития рухнули перегородки между первым этажом и подвалом. Никто из жильцов не пострадал. Только одна пожилая женщина, ставшая свидетельницей инцидента, попала в больницу с подозрением на инсульт. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

UPD: в мэрии Перми уточнили, что в 30-дневный срок будет проведено обследование дома, а не его ремонт.

#Происшествия#Коммунальный рай#Пермь
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