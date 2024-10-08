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Posted 8 октября, 13:03

Published 8 октября, 13:03

Modified 8 октября, 13:05

Updated 8 октября, 13:05

В Перми выдано разрешение на реализацию первого этапа детской железной дороги

Выдано разрешение на строительство детской железной дороги в Перми

8 октября 2024, 13:03
Фото: properm.ru

В Перми выдано разрешение на реализацию первого этапа детской железной дороги

Проект обещают реализовать до 2027 года.

ОАО «Российские железные дороги» получило разрешение на строительство первого этапа детской железной дороги в Перми. Разрешение выдано 8 августа краевым минимущества в третьем квартале 2024 года.

В рамках первого этапа предусмотрено возведение учебно-экспозиционного центра.

Строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и круговым депо является региональным приоритетным проектом. Его инициатор — Свердловский филиал ОАО «РЖД». Проект получил положительное заключение государственной экспертизы в конце 2023 года.

Детскую дорогу планируется расположить вдоль реки Камы, ее длина составит около 4 км. Однопутный участок с шириной колеи 750 мм будет проложен от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения будет задействован как современный, так и раритетный подвижной состав: три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов. Завершить строительство планируется к 2027 году. Объем инвестиций в проект проекта оценивается в 1,7 млрд руб.

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#Пермь#Железная дорога#Детская железная дорога
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