Выдано разрешение на строительство детской железной дороги в Перми

Posted 8 октября, 13:03
Published 8 октября, 13:03
Modified 8 октября, 13:05
Updated 8 октября, 13:05
ОАО «Российские железные дороги» получило разрешение на строительство первого этапа детской железной дороги в Перми. Разрешение выдано 8 августа краевым минимущества в третьем квартале 2024 года.
В рамках первого этапа предусмотрено возведение учебно-экспозиционного центра.
Строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и круговым депо является региональным приоритетным проектом. Его инициатор — Свердловский филиал ОАО «РЖД». Проект получил положительное заключение государственной экспертизы в конце 2023 года.
Детскую дорогу планируется расположить вдоль реки Камы, ее длина составит около 4 км. Однопутный участок с шириной колеи 750 мм будет проложен от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения будет задействован как современный, так и раритетный подвижной состав: три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов. Завершить строительство планируется к 2027 году. Объем инвестиций в проект проекта оценивается в 1,7 млрд руб.