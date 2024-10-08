Вынесен приговор обвиняемому в поджоге нескольких домов в поселке Мулянка

По версии следствия, в сентябре 2023 года житель Мулянки с помощью бензина поджег соседские дома. Задержанный по подозрению в поджогах дал признательные показания. Он рассказал, что после совершения преступлений ходил к себе домой, где дожидался приезда пожарных расчетов, и наблюдал за тушением. Объяснить зачем он это делал, он не смог. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 6,7 млн рублей.