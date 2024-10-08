Вынесен приговор обвиняемому в поджоге нескольких домов в поселке Мулянка

Posted 8 октября, 06:11
Published 8 октября, 06:11
Modified 8 октября, 06:13
Updated 8 октября, 06:13
Суд приговорил к принудительным работам жителя поселка Мулянка, обвиняемого в поджоге жилых домов. Ранее односельчане собирали подписи в защиту мужчины — они были уверены, что он невиновен.
31-летнего мужчину подозревают в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Одно из них не было доведено до конца, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
По версии следствия, в сентябре 2023 года житель Мулянки с помощью бензина поджег соседские дома. Задержанный по подозрению в поджогах дал признательные показания. Он рассказал, что после совершения преступлений ходил к себе домой, где дожидался приезда пожарных расчетов, и наблюдал за тушением. Объяснить зачем он это делал, он не смог. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 6,7 млн рублей.
Мужчину приговорили к 2,5 годам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты. Приговор пока не вступил в законную силу.
Односельчане не верили, что их сосед мог поджигать дома. Год назад они подготовили обращение на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и собрали 60 подписей в защиту подозреваемого.