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Posted 8 октября, 06:11

Published 8 октября, 06:11

Modified 8 октября, 06:13

Updated 8 октября, 06:13

Вынесен приговор обвиняемому в поджоге нескольких домов в поселке Мулянка

Вынесен приговор обвиняемому в поджоге нескольких домов в поселке Мулянка

8 октября 2024, 06:11
Фото: properm.ru
Местные жители не верят, что это сделал он.

Суд приговорил к принудительным работам жителя поселка Мулянка, обвиняемого в поджоге жилых домов. Ранее односельчане собирали подписи в защиту мужчины — они были уверены, что он невиновен.

31-летнего мужчину подозревают в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Одно из них не было доведено до конца, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

По версии следствия, в сентябре 2023 года житель Мулянки с помощью бензина поджег соседские дома. Задержанный по подозрению в поджогах дал признательные показания. Он рассказал, что после совершения преступлений ходил к себе домой, где дожидался приезда пожарных расчетов, и наблюдал за тушением. Объяснить зачем он это делал, он не смог. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 6,7 млн рублей.

Мужчину приговорили к 2,5 годам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты. Приговор пока не вступил в законную силу.

Односельчане не верили, что их сосед мог поджигать дома. Год назад они подготовили обращение на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и собрали 60 подписей в защиту подозреваемого.

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#Суд#Пожар#Мулянка#Поджог
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