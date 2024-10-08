Яндекс поднял цены на такси в Перми

Posted 8 октября, 02:27
Published 8 октября, 02:27
Modified 8 октября, 02:29
Updated 8 октября, 02:29
«Яндекс» поднял цены на услуги такси в Перми. Сильнее всего подорожала поездка в тарифе «эконом», пишет URA.RU со ссылкой на водителей.
В самом бюджетном тарифе стоимость подачи теперь составляет 95 рублей (плюс шесть рублей), а минута в пути стала стоить семь рублей. Минимальная стоимость поездки в тарифе «Комфорт плюс» выросла на 4,48 рубля и достигла 133 рублей, а в «Бизнесе» выросла цена минуты — с 10 до 12 рублей.
в «Яндексе» считают, что рост цен даст таксистам шанс больше зарабатывать. Но водители уверены, что такой небольшой рост цен никак не отразится на их доходах.