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Posted 8 октября, 02:27

Published 8 октября, 02:27

Modified 8 октября, 02:29

Updated 8 октября, 02:29

Яндекс поднял цены на такси в Перми

Яндекс поднял цены на такси в Перми

8 октября 2024, 02:27
Фото: кадр из фильма «Такси-2»
Сюжет
Яндекс
Сильнее всего подорожал «эконом».

«Яндекс» поднял цены на услуги такси в Перми. Сильнее всего подорожала поездка в тарифе «эконом», пишет URA.RU со ссылкой на водителей.

В самом бюджетном тарифе стоимость подачи теперь составляет 95 рублей (плюс шесть рублей), а минута в пути стала стоить семь рублей. Минимальная стоимость поездки в тарифе «Комфорт плюс» выросла на 4,48 рубля и достигла 133 рублей, а в «Бизнесе» выросла цена минуты — с 10 до 12 рублей.

в «Яндексе» считают, что рост цен даст таксистам шанс больше зарабатывать. Но водители уверены, что такой небольшой рост цен никак не отразится на их доходах.

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#Пермь#Такси#Яндекс#Яндекс такси#Услуги#Услуги перевозки
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