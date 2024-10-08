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Posted 8 октября, 07:06

Published 8 октября, 07:06

Modified 8 октября, 07:17

Updated 8 октября, 07:17

Закон о запрете дневного шума в квартирах в Пермском крае прошел публичное обсуждение

Закон о запрете дневного шума в квартирах в Пермском крае прошел публичное обсуждение

8 октября 2024, 07:06
В случае одобрения инициативы закон вступит в силу весной 2025 года.

Законопроект о запрете шумных работ в дневное время в Пермском крае успешно прошел публичное обсуждение. Инициативу поддержали представители ТСЖ и пермской комиссии по делам несовершеннолетних, пишет интернет-газета «Текст».

Согласно законопроекту, за нарушение тишины с 13:00 до 15:00 в жилых помещениях и на придомовой территории будет введена административная ответственность. К шумным работам относятся, к примеру, ремонтные работы или срабатывание сигнализации автомобилей. Сейчас в Прикамье запрещено шуметь только по ночам. При этом закон не будет ограничивать громкие звуки, возникающие при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Документ будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания Пермского края. В случае одобрения законопроект вступит в силу с марта 2025 года. Размер штрафов для физических лиц составит до 3 тыс. рублей, для юридических лиц — до 50 тыс. рублей.

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