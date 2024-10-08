Закон о запрете дневного шума в квартирах в Пермском крае прошел публичное обсуждение

Согласно законопроекту, за нарушение тишины с 13:00 до 15:00 в жилых помещениях и на придомовой территории будет введена административная ответственность. К шумным работам относятся, к примеру, ремонтные работы или срабатывание сигнализации автомобилей. Сейчас в Прикамье запрещено шуметь только по ночам. При этом закон не будет ограничивать громкие звуки, возникающие при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий.