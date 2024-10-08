Закон о запрете дневного шума в квартирах в Пермском крае прошел публичное обсуждение

Posted 8 октября, 07:06
Published 8 октября, 07:06
Modified 8 октября, 07:17
Updated 8 октября, 07:17
Законопроект о запрете шумных работ в дневное время в Пермском крае успешно прошел публичное обсуждение. Инициативу поддержали представители ТСЖ и пермской комиссии по делам несовершеннолетних, пишет интернет-газета «Текст».
Согласно законопроекту, за нарушение тишины с 13:00 до 15:00 в жилых помещениях и на придомовой территории будет введена административная ответственность. К шумным работам относятся, к примеру, ремонтные работы или срабатывание сигнализации автомобилей. Сейчас в Прикамье запрещено шуметь только по ночам. При этом закон не будет ограничивать громкие звуки, возникающие при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Документ будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания Пермского края. В случае одобрения законопроект вступит в силу с марта 2025 года. Размер штрафов для физических лиц составит до 3 тыс. рублей, для юридических лиц — до 50 тыс. рублей.