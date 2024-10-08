Жительница Кузбасса устроила дебош в новосибирском аэропорту

Posted 8 октября, 12:36
Published 8 октября, 12:36
Modified 8 октября, 12:38
Updated 8 октября, 12:38
В аэропорту Толмачево 36-летняя жительница Кузбасса и ее 39-летняя подруга из Новосибирска устроили дебош. Ко времени посадки женщины уже находились в состоянии алкогольного опьянения. Они начали вести себя агрессивно, поэтому сотрудники авиакомпании отказались пускать их на борт, пишет VSE42.Ru.
К месту инцидента приехали полицейские, но подруги не успокаивались. Тогда сотрудники полиции вынужденно применили к женщинам физическую силу, надели на них наручники, задержали и доставили в дежурную часть.
В пресс-службе транспортной полиции Сибири сообщили, что задержанные отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения. На них составили протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В итоге подруг наказали штрафами.