Жительница Кузбасса устроила дебош в новосибирском аэропорту

В аэропорту Толмачево 36-летняя жительница Кузбасса и ее 39-летняя подруга из Новосибирска устроили дебош. Ко времени посадки женщины уже находились в состоянии алкогольного опьянения. Они начали вести себя агрессивно, поэтому сотрудники авиакомпании отказались пускать их на борт, пишет VSE42.Ru.