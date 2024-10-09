Директора «управляйки» из Перми оштрафовали за длительное отключение воды

В августе 2024 года в связи с аварией на коммунальных сетях была отключена подача в жилой дом холодного водоснабжения. К выполнению работ по устранению порыва управляющая организация приступила несвоевременно. Из-за этого без холодной воды жители дома находились более 34 часов, при установленной продолжительности отключения — не более четырёх часов.