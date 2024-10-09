Директора «управляйки» из Перми оштрафовали за длительное отключение воды

Posted 9 октября, 15:49
Published 9 октября, 15:49
Modified 9 октября, 15:51
Updated 9 октября, 15:51
Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку по обращению гражданина о длительном отключении холодного водоснабжения в многоквартирном доме № 155 по ул. Монастырская. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.
В августе 2024 года в связи с аварией на коммунальных сетях была отключена подача в жилой дом холодного водоснабжения. К выполнению работ по устранению порыва управляющая организация приступила несвоевременно. Из-за этого без холодной воды жители дома находились более 34 часов, при установленной продолжительности отключения — не более четырёх часов.
По итогам проверки руководителю управляющей компании внесено представление, которое удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлению прокурора мировым судьей судебного участка № 7 Дзержинского судебного района Перми директор организации признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами), ему назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.
На этой неделе из-за планово-ремонтных работ в Перми десятки домов останутся без воды. О грядущих отключениях предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».