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Posted 9 октября, 15:49

Published 9 октября, 15:49

Modified 9 октября, 15:51

Updated 9 октября, 15:51

Директора УК из Перми оштрафовали за отключение воды на 34 часа

Директора «управляйки» из Перми оштрафовали за длительное отключение воды

9 октября 2024, 15:49
Фото: 1MI

Директора УК из Перми оштрафовали за отключение воды на 34 часа

Сюжет
Коммунальный рай
Дом по улице Монастырской остался без воды в августе

Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку по обращению гражданина о длительном отключении холодного водоснабжения в многоквартирном доме № 155 по ул. Монастырская. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.

В августе 2024 года в связи с аварией на коммунальных сетях была отключена подача в жилой дом холодного водоснабжения. К выполнению работ по устранению порыва управляющая организация приступила несвоевременно. Из-за этого без холодной воды жители дома находились более 34 часов, при установленной продолжительности отключения — не более четырёх часов.

По итогам проверки руководителю управляющей компании внесено представление, которое удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора мировым судьей судебного участка № 7 Дзержинского судебного района Перми директор организации признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами), ему назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.

На этой неделе из-за планово-ремонтных работ в Перми десятки домов останутся без воды. О грядущих отключениях предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

#Происшествия#Коммунальный рай#Суд#Прокуратура
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