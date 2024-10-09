Дмитрий Махонин представил результаты сотрудничества с ПАО «Газпром»

Posted 9 октября, 12:58
Published 9 октября, 12:58
Modified 9 октября, 13:00
Updated 9 октября, 13:00
Сегодня, 9 октября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин стал участником совещания по вопросам технологического развития ПАО «Газпром». Мероприятие состоялось в рамках 13-го Петербургского Международного газового форума, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Дмитрий Махонин в ходе совещания представил опыт развития промышленной кооперации региона и результаты сотрудничества с компаниями холдинга и подчеркнул, что Пермский край и компанию «Газпром» уже более 30 лет связывают партнерские отношения. Сегодня холдинг является головным заказчиком и стратегическим партнером для целого ряда отраслей промышленности Прикамья.
В рамках промкооперации предприятия региона выполняют заказы 47 российских и зарубежных холдингов. Объем контрактации с крупнейшими заказчиками за последние 5 лет составляет более 600 млрд рублей. При этом «Газпром» остается лидером по объемам заказа. В денежном выражении это 95 млрд рублей, что составляет 16% совокупного объема контрактации среди всех заказчиков. Проекты сосредоточены в тех отраслях, которые вносят наибольший вклад в экономику региона — нефтегазовое и энергетическое машиностроение, ТЭК, химия и нефтехимия, металлургия.
Для удобства партнеров создан Портал промышленной кооперации. На нем компании, заинтересованные в сотрудничестве, могут познакомиться с каталогом, в котором размещено более 3 тысяч видов продукции.
Также Дмитрий Махонин отметил, что в последние годы благодаря сотрудничеству региона и компании «Газпром» удалось существенно нарастить темпы строительства газовой инфраструктуры. Сейчас в регионе строятся 55 межпоселковых газопроводов.