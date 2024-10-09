Дмитрий Махонин представил результаты сотрудничества с ПАО «Газпром»

В рамках промкооперации предприятия региона выполняют заказы 47 российских и зарубежных холдингов. Объем контрактации с крупнейшими заказчиками за последние 5 лет составляет более 600 млрд рублей. При этом «Газпром» остается лидером по объемам заказа. В денежном выражении это 95 млрд рублей, что составляет 16% совокупного объема контрактации среди всех заказчиков. Проекты сосредоточены в тех отраслях, которые вносят наибольший вклад в экономику региона — нефтегазовое и энергетическое машиностроение, ТЭК, химия и нефтехимия, металлургия.