Исследование показало, какие авто чаще предлагают на вторичном рынке

Posted 9 октября, 08:35
Published 9 октября, 08:35
Modified 9 октября, 08:35
Updated 9 октября, 08:35
По их данным, на вторичном рынке сегмент относительно новых машин, в возрасте 1 — 3 года, снизился на 25% — с 188,4 тыс. в минувшем году до 141,3 тыс. в текущем. Доля этих авто на вторичном рынке сократилась на 1 п. п. — до 3%. Чаще других продавали Lada (46,8 тыс. ед.), Chery (11,3 тыс. ед.), Geely (11 тыс.) и Haval (8,8 тыс.). Корейская Kia замкнула пятерку лидеров продаж (6,6 тыс.).
Согласно заявлению исполнительного директора компании «Автомаркетолог» Татьяны Акимовой, среди подержанных авто традиционно преобладают отечественные бренды, и в ближайшее время такая тенденция, скорее всего, сохранится. Снижение количества перепродаж новых машин в возрасте 1 — 3 года (чаще всего это соответствует гарантийному сроку) происходит потому, что автовладельцы увеличили время владения машинами, и автомобили дольше остаются в одних руках. Об этом пишет inkazan.ru.
Авто в возрасте 6 — 9 лет, напротив, стали продавать активнее. В данной категории за прошедшие восемь месяцев было продано на 9% больше машин по сравнению с прошлым годом (рост с 678,9 тыс. до 737,5 тыс. единиц). В структуре вторичного авторынка доля таких автомобилей достигла 18%, увеличившись на 3 п. п. Рост продаж в этом сегменте объясняется в том числе высокими ценами на более молодые машины. Больше всего было продано легковых авто в возрасте от 10 лет и более. В общей сложности за восемь месяцев в нашей стране продали порядка 3 млн таких машин.
По словам начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексея Бочарникова, срок владения автомобилем в последнее время увеличился до 5 — 6 лет. В основном это объясняется установлением высоких цен на новые машины. Многие россияне считают дорогим удовольствием покупку нового авто и не торопятся расставаться с подержанным и уже проверенным транспортным средством.
Сокращение продаж в категории машин возрастом 4 — 5 лет также свидетельствует о тенденции к продлению срока владения автомобилем. За восемь месяцев в России приобрели на 28% меньше таких авто, чем в минувшем году (274,4 тыс. ед. против 382,7 тыс. ед.), а их доля на рынке подержанных машин в годовом сравнении сократилась на 2 п. п. — до 7%. В категории автомобилей с пробегом возрастом 10–12 лет доля сократилась до 13%, а в сегменте наиболее возрастных, старше 12 лет, выросла на 5 п. п. и достигла 60%.