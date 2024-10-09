Исследование показало, какие авто чаще предлагают на вторичном рынке

Авто в возрасте 6 — 9 лет, напротив, стали продавать активнее. В данной категории за прошедшие восемь месяцев было продано на 9% больше машин по сравнению с прошлым годом (рост с 678,9 тыс. до 737,5 тыс. единиц). В структуре вторичного авторынка доля таких автомобилей достигла 18%, увеличившись на 3 п. п. Рост продаж в этом сегменте объясняется в том числе высокими ценами на более молодые машины. Больше всего было продано легковых авто в возрасте от 10 лет и более. В общей сложности за восемь месяцев в нашей стране продали порядка 3 млн таких машин.