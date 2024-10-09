properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 09:22

Published 9 октября, 09:22

Modified 9 октября, 09:24

Updated 9 октября, 09:24

МЧС предупреждает о мокром снеге и ветре до 17 м/с в Прикамье 10 октября

Мокрый снег и сильный ветер ожидаются завтра в Пермском крае

9 октября 2024, 09:22
Фото: fusionbrain.ai

МЧС предупреждает о мокром снеге и ветре до 17 м/с в Прикамье 10 октября

Есть вероятность, что снег выпадет и не растает сразу.

В Прикамье завтра, 10 октября, ухудшится погода, сообщают синоптики.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается мокрый снег, по востоку в отдельных территориях региона пройдет сильный снег. Также прогнозируется отложение мокрого снега на проводах, гололедица на дорогах, может установиться и временный снежный покров. Жителей Прикамья предупреждают и о сильных порывах ветра — до 17 м/с.

В краевом МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от резких маневров и торможений, быть осторожными и внимательными на дорогах. Предупредите родных и знакомых о грядущей непогоде. О происшествиях нужно сообщить по телефонам вызова экстренных служб 01, 101 или 112.

Первый снег может выпасть в Перми уже сегодня вечером
Узнать подробнее
Читайте также:
МЧС предупреждает о сильном ветре в отдельных районах ПрикамьяМЧС предупреждает о тумане в некоторых районах Пермского края
#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика