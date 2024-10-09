Мокрый снег и сильный ветер ожидаются завтра в Пермском крае

Posted 9 октября, 09:22
Published 9 октября, 09:22
Modified 9 октября, 09:24
Updated 9 октября, 09:24
В Прикамье завтра, 10 октября, ухудшится погода, сообщают синоптики.
По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается мокрый снег, по востоку в отдельных территориях региона пройдет сильный снег. Также прогнозируется отложение мокрого снега на проводах, гололедица на дорогах, может установиться и временный снежный покров. Жителей Прикамья предупреждают и о сильных порывах ветра — до 17 м/с.
В краевом МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от резких маневров и торможений, быть осторожными и внимательными на дорогах. Предупредите родных и знакомых о грядущей непогоде. О происшествиях нужно сообщить по телефонам вызова экстренных служб 01, 101 или 112.