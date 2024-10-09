properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 17:31

Published 9 октября, 17:31

Modified 9 октября, 17:33

Updated 9 октября, 17:33

На РЭФ-2024 Буцаев подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Убиратор»

На РЭФ-2024 Буцаев подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Убиратор»

9 октября 2024, 17:31
Фото: 1MI
Российский экологический оператор и ООО «Убиратор» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российского экологического форума (РЭФ).

По информации, озвученной генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, организации, работающие в области сбора и вывоза вторресурсов для последующей переработки, являются важным звеном системы обращения с отходами, включая твердые коммунальные. Кроме сокращения объема отходов, направляемых на полигоны, значимый вклад вносится в формирование экономики замкнутого цикла. «Соглашение, подписанное с компанией „Убиратор“, позволит расширить наше сотрудничество в области устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса», — заключил глава РЭО.

В рамках соглашения стороны будут совершать обмен информацией, касающейся актуальных вопросов в области обращения со вторичными ресурсами, организовывать совместные мероприятия и в случае необходимости формировать совместные рабочие группы, пишет 56orb.ru.

По словам гендиректора ООО «Убиратор» Никиты Никишкина, указанное соглашение станет фундаментом для развития эффективной совместной деятельности в области сбора, обработки и утилизации вторресурсов, а также цифровизации отрасли.

В этом году РЭФ проходит с 7 по 9 октября, организаторы предусмотрели сначала молодежный день, затем деловую программу.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика