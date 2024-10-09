На РЭФ-2024 Буцаев подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Убиратор»

По информации, озвученной генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, организации, работающие в области сбора и вывоза вторресурсов для последующей переработки, являются важным звеном системы обращения с отходами, включая твердые коммунальные. Кроме сокращения объема отходов, направляемых на полигоны, значимый вклад вносится в формирование экономики замкнутого цикла. «Соглашение, подписанное с компанией „Убиратор“, позволит расширить наше сотрудничество в области устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса», — заключил глава РЭО.