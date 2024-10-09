На РЭФ-2024 Буцаев подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Убиратор»

Posted 9 октября, 17:31
Published 9 октября, 17:31
Modified 9 октября, 17:33
Updated 9 октября, 17:33
По информации, озвученной генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, организации, работающие в области сбора и вывоза вторресурсов для последующей переработки, являются важным звеном системы обращения с отходами, включая твердые коммунальные. Кроме сокращения объема отходов, направляемых на полигоны, значимый вклад вносится в формирование экономики замкнутого цикла. «Соглашение, подписанное с компанией „Убиратор“, позволит расширить наше сотрудничество в области устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса», — заключил глава РЭО.
В рамках соглашения стороны будут совершать обмен информацией, касающейся актуальных вопросов в области обращения со вторичными ресурсами, организовывать совместные мероприятия и в случае необходимости формировать совместные рабочие группы, пишет 56orb.ru.
По словам гендиректора ООО «Убиратор» Никиты Никишкина, указанное соглашение станет фундаментом для развития эффективной совместной деятельности в области сбора, обработки и утилизации вторресурсов, а также цифровизации отрасли.
В этом году РЭФ проходит с 7 по 9 октября, организаторы предусмотрели сначала молодежный день, затем деловую программу.