На СВО погиб отец двух дочерей из Очерского района

В 2022 году Тютиков ушел в зону проведения СВО в составе ЧВК «Вагнер», был награжден медалью «За отвагу». В 2023 году вернулся домой, устроился на работу и в январе текущего года снова ушел в зону СВО по контракту. Однако 15 июля он погиб. У Павла остались сестры Татьяна и Алевтина, брат Сергей и дочери.