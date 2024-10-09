На СВО погиб отец двух дочерей из Очерского района

Posted 9 октября, 08:05
Published 9 октября, 08:05
Modified 9 октября, 08:07
Updated 9 октября, 08:07
В эту пятницу, 11 октября, в Очере, в центральном доме культуры простятся с погибшим участником СВО Павлом Тютиковым. Прощание начнется в 12:00, в 13:00 — гражданская панихида. Отпевание и захоронение состоится в деревне Рогали, сообщают в пресс-службе администрации городского округа.
Мужчина родился 11 мая 1988 года в деревне Киприно Очерского района в многодетной семье. Его мама одна воспитывала детей, старшие ребята помогали и заботились о младших, после смерти все стали самостоятельными. Павел закончил школу, выучился на сварщика в Зюкайском училище. Мужчина был женат, у него родилось две дочки.
В 2022 году Тютиков ушел в зону проведения СВО в составе ЧВК «Вагнер», был награжден медалью «За отвагу». В 2023 году вернулся домой, устроился на работу и в январе текущего года снова ушел в зону СВО по контракту. Однако 15 июля он погиб. У Павла остались сестры Татьяна и Алевтина, брат Сергей и дочери.