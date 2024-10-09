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Posted 9 октября, 08:05

Published 9 октября, 08:05

Modified 9 октября, 08:07

Updated 9 октября, 08:07

В ходе СВО погиб 36-летний житель Очерского района Павел Тютиков

На СВО погиб отец двух дочерей из Очерского района

9 октября 2024, 08:05
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Очерского городского округа

В ходе СВО погиб 36-летний житель Очерского района Павел Тютиков

Сюжет
Военная операция на Украине
СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор.

В эту пятницу, 11 октября, в Очере, в центральном доме культуры простятся с погибшим участником СВО Павлом Тютиковым. Прощание начнется в 12:00, в 13:00 — гражданская панихида. Отпевание и захоронение состоится в деревне Рогали, сообщают в пресс-службе администрации городского округа.

Мужчина родился 11 мая 1988 года в деревне Киприно Очерского района в многодетной семье. Его мама одна воспитывала детей, старшие ребята помогали и заботились о младших, после смерти все стали самостоятельными. Павел закончил школу, выучился на сварщика в Зюкайском училище. Мужчина был женат, у него родилось две дочки.

В 2022 году Тютиков ушел в зону проведения СВО в составе ЧВК «Вагнер», был награжден медалью «За отвагу». В 2023 году вернулся домой, устроился на работу и в январе текущего года снова ушел в зону СВО по контракту. Однако 15 июля он погиб. У Павла остались сестры Татьяна и Алевтина, брат Сергей и дочери.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь
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