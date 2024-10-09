Названы самые высокооплачиваемые профессии в Прикамье в октябре

Posted 9 октября, 15:06
Published 9 октября, 15:06
Modified 9 октября, 15:08
Updated 9 октября, 15:08
Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал, представители каких профессий наиболее востребованы работодателями в Перми и сколько они готовы за них платить этой осенью.
На первом месте в рейтинге врач-стоматолог. На рынке есть вакансия с зарплатой от 250 тыс. рублей и релокационным пакетом: ищут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от пяти лет.
На втором месте — вакансия водителя-экспедитора с зарплатой 170 тыс. рублей.
На третьем месте — оператор-наладчик станков с ЧПУ с зарплатой 150 тыс. рублей. Требование: профильное образование и опыт работы от одного года.
Далее идут инженер-конструктор с зарплатой от 120 тыс. рублей и руководитель офиса продаж с зарплатой от 110 тыс. рублей.
Также среди лучших предложений октября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.
На днях стало известно, что острая нехватка врачей сохраняется в Пермском крае. На одну вакансии приходится только 0,9 резюме.