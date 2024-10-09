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Posted 9 октября, 15:06

Published 9 октября, 15:06

Modified 9 октября, 15:08

Updated 9 октября, 15:08

Рекрутинговый сервис назвал самые высокооплачиваемые профессии в Перми

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Прикамье в октябре

9 октября 2024, 15:06
Фото: 1MI

Рекрутинговый сервис назвал самые высокооплачиваемые профессии в Перми

Больше всего готовы платить врачу-стоматологу, водителю-экспедитору и оператору-наладчику станков.

 

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал, представители каких профессий наиболее востребованы работодателями в Перми и сколько они готовы за них платить этой осенью.

На первом месте в рейтинге врач-стоматолог. На рынке есть вакансия с зарплатой от 250 тыс. рублей и релокационным пакетом: ищут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от пяти лет.

На втором месте — вакансия водителя-экспедитора с зарплатой 170 тыс. рублей.

На третьем месте — оператор-наладчик станков с ЧПУ с зарплатой 150 тыс. рублей. Требование: профильное образование и опыт работы от одного года.

Далее идут инженер-конструктор с зарплатой от 120 тыс. рублей и руководитель офиса продаж с зарплатой от 110 тыс. рублей.

Также среди лучших предложений октября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

На днях стало известно, что острая нехватка врачей сохраняется в Пермском крае. На одну вакансии приходится только 0,9 резюме.

#Экономика#Вакансии
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