Названы самые высокооплачиваемые профессии в Прикамье в октябре

На первом месте в рейтинге врач-стоматолог. На рынке есть вакансия с зарплатой от 250 тыс. рублей и релокационным пакетом: ищут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от пяти лет.