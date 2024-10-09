Ночные перекрытия улицы Старцева в Перми продлили

Поначалу планировалось завершить все работы на участке вчера, 8 октября. Однако в пресс-службе министерства транспорта Пермского края сообщили, что движение перекроют еще и 10 октября с 00:00 до 05:30. Как рассказали в региональном Центре безопасности дорожного движения, ограничение ввели для обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по окраске надземного пешеходного перехода.