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Posted 9 октября, 02:46

Published 9 октября, 02:46

Modified 9 октября, 04:36

Updated 9 октября, 04:36

Перекрытия ул. Старцева в Перми по ночам продлили до 10 октября включительно

Ночные перекрытия улицы Старцева в Перми продлили

9 октября 2024, 02:46
Фото: Google Maps

Перекрытия ул. Старцева в Перми по ночам продлили до 10 октября включительно

Рабочие будут красить надземный переход.

В Перми продлили перекрытие движения транспорта на участке ул. Старцева (на выезде к ул. Грибоедова).

Поначалу планировалось завершить все работы на участке вчера, 8 октября. Однако в пресс-службе министерства транспорта Пермского края сообщили, что движение перекроют еще и 10 октября с 00:00 до 05:30. Как рассказали в региональном Центре безопасности дорожного движения, ограничение ввели для обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по окраске надземного пешеходного перехода.

Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края

Водителей просят заранее планировать маршруты поездок. Ранее часть ул. Сибирская в Перми закрыли на три недели.

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#Авто#Пермь#Ограничение движения#Минтранс#Перекрытие движения
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