Ночные перекрытия улицы Старцева в Перми продлили

Posted 9 октября, 02:46
Published 9 октября, 02:46
Modified 9 октября, 04:36
Updated 9 октября, 04:36
В Перми продлили перекрытие движения транспорта на участке ул. Старцева (на выезде к ул. Грибоедова).
Поначалу планировалось завершить все работы на участке вчера, 8 октября. Однако в пресс-службе министерства транспорта Пермского края сообщили, что движение перекроют еще и 10 октября с 00:00 до 05:30. Как рассказали в региональном Центре безопасности дорожного движения, ограничение ввели для обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по окраске надземного пешеходного перехода.
Водителей просят заранее планировать маршруты поездок. Ранее часть ул. Сибирская в Перми закрыли на три недели.