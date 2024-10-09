Оператор билайн запустил домашний интернет еще в 90 тысячах квартир жителей Перми

Posted 9 октября, 11:47
Published 9 октября, 11:47
Modified 9 октября, 11:53
Updated 9 октября, 11:53
Домашний интернет — неотъемлемая часть современной жизни, позволяющая быть в курсе событий, учиться и работать удаленно, общаться с близкими по видеосвязи и просто приятно проводить время дома. Также проводной интернет в квартире позволит легко создать собственную точку Wi-Fi. Она не только обеспечит скоростной доступ в интернет для всех гаджетов и «умных» устройств, но и улучшит качество голосовой связи, если на смартфоне активирован сервис VoWiFi.
Жители Перми могут выбрать наиболее подходящий под свои предпочтения и пожелания тарифный план из нескольких вариантов пакетов, которые отличаются разной скоростью интернета и разным набором опций. Для решения повседневных задач, как серфинг в социальных сетях, просмотр фильма в хорошем качестве, прослушивания музыки или аудиокниги вполне хватит скорости 100 Мбит/с. Но тем, кому этого недостаточно, оператор предоставил домашний интернет до 600 Мбит/с. Геймеры, фрилансеры, студенты и все те, кому приходится часто скачивать «тяжелые» файлы, участвовать в онлайн-конференциях и работать с нескольких устройств, могут по достоинству оценить преимущества высоких скоростей.
билайн также предлагает своим клиентам пакет с мобильной связью и более чем 200 ТВ-каналами. Мобильную связь, домашний интернет и ТВ от билайн можно оплачивать с одного счета в рамках «Тарифа UP», что намного выгоднее, чем платить за эти услуги по отдельности. А еще в приложении «билайн» или в личном кабинете можно также подключить до 5 дополнительных номеров и делиться с ними мобильным интернетом и минутами и общаться между собой бесплатно.
Станислав Пыхтин, директор Пермского отделения билайна:
— Мы стремимся предоставлять клиентам широкий спектр услуг связи, постоянно следим за их качеством и расширяем территорию, где доступны наши сервисы. Поэтому такое масштабное увеличение географии домашнего интернета в Перми стало логичным шагом в развитии билайн в Прикамье. Теперь у жителей всех районов города есть возможность в рамках одного тарифа пользоваться стабильным домашним интернетом и настраивать мобильную связь под себя, также упростить процесс оплаты и значительно сэкономить.
Подробнее о тарифах, услугах и способах подключения на сайте beeline.ru.
* Информацию о возможности подключения домашнего интернета и доступной скорости можно уточнить на сайте beeline.ru, в офисах продаж билайна либо по телефону горячей линии оператора 8 (800) 600-80-08.
** Акция проводится с 01.09.2024 до 31.01.2025 для новых абонентов тарифных планов «Продвинутый» и «Семейный» на территории Пермского края. Скидка 60% распространяется на абонентскую плату за мобильную часть тарифа на первые 2 месяца с момента подключения.
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