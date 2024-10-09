properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 18:20

Published 9 октября, 18:20

Modified 9 октября, 18:22

Updated 9 октября, 18:22

«Парма» обыгрывает «Уралмаш» в Екатеринбурге 56:63

«Парма» побеждает в Екатеринбурге «Уралмаш»

9 октября 2024, 18:20
Фото: https://vtb-league.com

«Парма» обыгрывает «Уралмаш» в Екатеринбурге 56:63

Сюжет
Парма
Это первая победа пермской команды в Екатеринбурге за почти 10 лет

БК «Парма» обыгрывает «Уралмаш» в Екатеринбурге — 56:63 (12:19, 11:19, 6:9, 27:16).

Лучшими у пермяков стали Ройс Хэмм (16 + 11 подборов), Гарретт Нэвелс (16 + 7 подборов + 6 передач), Алекс Хэмилтон (12 + 8 подборов + 6 передач)

«Парма» одержала первую победу в уральском дерби с «Уралмашем». В прошлом сезоне в обеих встречах сильнее была команда из Екатеринбурга. Предыдущий раз «Парма» обыгрывала команду из Екатеринбурга в гостях почти 10 лет назад — в декабре 2014 года. Тогда в рамках Суперлиги пермяки обыграли на выезде «Урал» под руководством Олега Окулова (72:64).

Впервые в нынешнем сезоне «Парма» в гостевом матче смогла набрать более 60 очков.

Следующий матч «Парма» проводит 16 октября в Красноярске, где встречается с местным «Енисеем».

Читайте также:
БК «Парма» на домашнем паркете переигрывает гостей из Москвы«Парма» проиграла в первом матче нового сезона Единой Лиги ВТБ«Парма» уступила «Самаре» лидерство в Кубке памяти Приматова
#Спорт#Парма#Екатеринбург#Бк парма#Баскетбол
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика