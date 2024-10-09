«Парма» побеждает в Екатеринбурге «Уралмаш»

Posted 9 октября, 18:20
Published 9 октября, 18:20
Modified 9 октября, 18:22
Updated 9 октября, 18:22
БК «Парма» обыгрывает «Уралмаш» в Екатеринбурге — 56:63 (12:19, 11:19, 6:9, 27:16).
Лучшими у пермяков стали Ройс Хэмм (16 + 11 подборов), Гарретт Нэвелс (16 + 7 подборов + 6 передач), Алекс Хэмилтон (12 + 8 подборов + 6 передач)
«Парма» одержала первую победу в уральском дерби с «Уралмашем». В прошлом сезоне в обеих встречах сильнее была команда из Екатеринбурга. Предыдущий раз «Парма» обыгрывала команду из Екатеринбурга в гостях почти 10 лет назад — в декабре 2014 года. Тогда в рамках Суперлиги пермяки обыграли на выезде «Урал» под руководством Олега Окулова (72:64).
Впервые в нынешнем сезоне «Парма» в гостевом матче смогла набрать более 60 очков.
Следующий матч «Парма» проводит 16 октября в Красноярске, где встречается с местным «Енисеем».