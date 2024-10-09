«Парма» побеждает в Екатеринбурге «Уралмаш»

«Парма» одержала первую победу в уральском дерби с «Уралмашем». В прошлом сезоне в обеих встречах сильнее была команда из Екатеринбурга. Предыдущий раз «Парма» обыгрывала команду из Екатеринбурга в гостях почти 10 лет назад — в декабре 2014 года. Тогда в рамках Суперлиги пермяки обыграли на выезде «Урал» под руководством Олега Окулова (72:64).