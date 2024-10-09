Пермский ХК «Молот» уступил победу в первом матче выездной серии игр

Во втором периоде «Молот» чуть было не сократил отставание в счете, но судьи определили после видеопросмотра, что шайба не пересекла линию ворот. Через две минуты пермяки смогли добиться счета 3:2. Однако еще спустя две минуты АКМ оторвался вперед, к концу матча счет остался 4:2 в пользу противника.