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Posted 9 октября, 04:31

Published 9 октября, 04:31

Modified 9 октября, 04:33

Updated 9 октября, 04:33

ХК «Молот» уступил победу тульскому АКМ 8 октября

Пермский ХК «Молот» уступил победу в первом матче выездной серии игр

9 октября 2024, 04:31
Фото: пресс-служба ХК «Молот»

ХК «Молот» уступил победу тульскому АКМ 8 октября

Сейчас наша команда занимает девятую строчку турнирной таблицы.

Пермский ХК «Молот» вчера, 8 октября, проиграл тульскому АКМ в первом матче выездной серии. Счет встречи — 4:2, рассказали в пресс-службе клуба.

Счет в игре открыли пермяки — Александр Волков после броска Олега Ломако отправил шайбу в ворота соперника. В середине игрового отрезка команда «Молота» осталась в меньшинстве, и в конце его начали отставать. На первый перерыв хоккеисты ушли со счетом 2:1 в пользу туляков.

Во втором периоде «Молот» чуть было не сократил отставание в счете, но судьи определили после видеопросмотра, что шайба не пересекла линию ворот. Через две минуты пермяки смогли добиться счета 3:2. Однако еще спустя две минуты АКМ оторвался вперед, к концу матча счет остался 4:2 в пользу противника.

Юрий Панов, главный тренер «Молота»:

— Сложно комментировать, когда счет такой. АКМ — хорошая команда. Соперника поздравляю с победой. У нас тоже были шансы забить — может быть, тогда игра повернулась бы по-другому.

Следующий матч «Молота» состоится завтра, 10 октября, в 20:30, в Воскресенске. На лед против пермяков выйдет местный ХК «Химик».

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