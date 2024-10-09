Пермский ХК «Молот» уступил победу в первом матче выездной серии игр

Posted 9 октября, 04:31
Published 9 октября, 04:31
Modified 9 октября, 04:33
Updated 9 октября, 04:33
Пермский ХК «Молот» вчера, 8 октября, проиграл тульскому АКМ в первом матче выездной серии. Счет встречи — 4:2, рассказали в пресс-службе клуба.
Счет в игре открыли пермяки — Александр Волков после броска Олега Ломако отправил шайбу в ворота соперника. В середине игрового отрезка команда «Молота» осталась в меньшинстве, и в конце его начали отставать. На первый перерыв хоккеисты ушли со счетом 2:1 в пользу туляков.
Во втором периоде «Молот» чуть было не сократил отставание в счете, но судьи определили после видеопросмотра, что шайба не пересекла линию ворот. Через две минуты пермяки смогли добиться счета 3:2. Однако еще спустя две минуты АКМ оторвался вперед, к концу матча счет остался 4:2 в пользу противника.
Юрий Панов, главный тренер «Молота»:
— Сложно комментировать, когда счет такой. АКМ — хорошая команда. Соперника поздравляю с победой. У нас тоже были шансы забить — может быть, тогда игра повернулась бы по-другому.
Следующий матч «Молота» состоится завтра, 10 октября, в 20:30, в Воскресенске. На лед против пермяков выйдет местный ХК «Химик».