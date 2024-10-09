Пермяки почти вдвое нарастили закупки казахстанского риса

С 1 января по 4 октября этого года в Пермский край ввезено 608,3 т дробленого риса из Казахстана. Это выше в 1,86 раза аналогичного периода 2023 года. Тогда в регион ввезли 327,2 т риса из соседней страны, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю