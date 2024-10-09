properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 06:05

Published 9 октября, 06:05

Modified 9 октября, 06:07

Updated 9 октября, 06:07

В Прикамье с начала года ввезены более 608 тонн риса из Казахстана

Пермяки почти вдвое нарастили закупки казахстанского риса

9 октября 2024, 06:05
Фото: 1MI

В Прикамье с начала года ввезены более 608 тонн риса из Казахстана

В этом году в Прикамье ввезли уже более 608 тонн риса

С 1 января по 4 октября этого года в Пермский край ввезено 608,3 т дробленого риса из Казахстана. Это выше в 1,86 раза аналогичного периода 2023 года. Тогда в регион ввезли 327,2 т риса из соседней страны, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Так, 4 октября специалистами Управления проконтролирован ввоз на территорию Пермского края 67,7 т дробленого риса из Казахстана. В ходе экспертиз, проведенных Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», установлено, что рис соответствует всем фитосанитарным требованиям РФ. На продукцию оформлен акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающий право на использование продукции по назначению.

Читайте также:
В 2025 году может начаться экспорт пермских кукурузных палочек «Кумир»Из Прикамья в Среднюю Азию в этом году поставили в пять раз больше мукиСМИ: В пермских магазинах вновь появились шоколадные батончики KitKat
#Экономика#Экспорт#Продукты#Казахстан
Подпишитесь