Пермяки почти вдвое нарастили закупки казахстанского риса

Posted 9 октября, 06:05
Published 9 октября, 06:05
Modified 9 октября, 06:07
Updated 9 октября, 06:07
С 1 января по 4 октября этого года в Пермский край ввезено 608,3 т дробленого риса из Казахстана. Это выше в 1,86 раза аналогичного периода 2023 года. Тогда в регион ввезли 327,2 т риса из соседней страны, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю
Так, 4 октября специалистами Управления проконтролирован ввоз на территорию Пермского края 67,7 т дробленого риса из Казахстана. В ходе экспертиз, проведенных Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», установлено, что рис соответствует всем фитосанитарным требованиям РФ. На продукцию оформлен акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающий право на использование продукции по назначению.