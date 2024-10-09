Пермяки смогут бронировать отели через Авито

Posted 9 октября, 08:24
Published 9 октября, 08:24
Modified 10 октября, 08:30
Updated 10 октября, 08:30
Из общего числа отелей более 2,8 тысячи расположены в Южном регионе и на Северном Кавказе, 2,6 тысячи — в Москве и Центральном округе, 2,3 тысячи — в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе. Планируя поездку в Поволжье, пользователи платформы могут выбрать отель из 1,9 тысячи вариантов, в Сибирь — из 1,8 тысячи. Чуть более одной тысячи гостиниц находятся в Уральском округе, а 672 — на Дальнем Востоке.
В числе известных отелей, доступных для бронирования, — московский «Метрополь» и питерская «Астория». Также на платформе представлены Grand Karat Sochi в Сочи, «Краснодар Марриотт Отель», Hyatt Regency Ekaterinburg, «ЛОТТЕ Отель Владивосток» и TASIGO Kazan Palace в Казани.
При этом более половины опрошенных россиян подчеркнули, что готовы рассматривать как гостиницы, так и квартиры. По словам руководителя направления «Авито Путешествия» Артема Кромочкина, на платформе размещена почти каждая квартира в России, которая сдается в краткосрочную аренду. Только за последний год число арендодателей на Авито выросло на 20%.
Интересно, что 44% россиян доверяют онлайн-сервисам бронирования исходя из рекомендаций друзей и знакомых, 27% опираются на отзывы в интернете, а для 21% важен положительный опыт использования других услуг той же компании.