Пермяки смогут бронировать отели через Авито

Из общего числа отелей более 2,8 тысячи расположены в Южном регионе и на Северном Кавказе, 2,6 тысячи — в Москве и Центральном округе, 2,3 тысячи — в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе. Планируя поездку в Поволжье, пользователи платформы могут выбрать отель из 1,9 тысячи вариантов, в Сибирь — из 1,8 тысячи. Чуть более одной тысячи гостиниц находятся в Уральском округе, а 672 — на Дальнем Востоке.