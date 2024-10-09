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Posted 9 октября, 03:09

Published 9 октября, 03:09

Modified 9 октября, 03:13

Updated 9 октября, 03:13

В Перми первый снег может выпасть уже вечером 9 октября

Первый снег может выпасть в Перми уже сегодня вечером

9 октября 2024, 03:09
Фото: properm.ru

В Перми первый снег может выпасть уже вечером 9 октября

В регион придет арктическое вторжение.

Сегодня вечером, 9 октября, в Перми может выпасть первый сильный снегопад. По одному из прогнозов, сформируется снежный покров до 5 см высотой. Однако по другому прогнозу, уже на утро 11 октября, в Перми он не образуется. Определенности в этом отношении нет, отмечают синоптики.

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, в самом регионе существенный снежный покров может образоваться уже сегодня на юго-востоке и на Тулвинской возвышенности. Кроме того, в Прикамье похолодает — ночи на 12 и 13 октября будут малооблачными и холодными: в Перми до -6…-9˚, в низких местах по краю до -12˚. На погодные условия в Пермском крае повлияет арктический антициклон. За счет таких низких температур похолодание станет самым сильным в октябре с 2015 года.

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