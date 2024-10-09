Первый снег может выпасть в Перми уже сегодня вечером

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, в самом регионе существенный снежный покров может образоваться уже сегодня на юго-востоке и на Тулвинской возвышенности. Кроме того, в Прикамье похолодает — ночи на 12 и 13 октября будут малооблачными и холодными: в Перми до -6…-9˚, в низких местах по краю до -12˚. На погодные условия в Пермском крае повлияет арктический антициклон. За счет таких низких температур похолодание станет самым сильным в октябре с 2015 года.