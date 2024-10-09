Подрядчик расторг контракт на проведение реконструкции аэропорта Большое Савино

Posted 9 октября, 05:42
Published 9 октября, 05:42
Modified 9 октября, 05:44
Updated 9 октября, 05:44
Подрядчик реконструкции международного аэропорта «Пермь» в одностороннем порядке расторг контракт на проведение работ. Первым на публикацию на портале госзакупок обратило внимание издание 59.ru. Ремонтом перрона аэропорта занималось АО «СтройТрансГаз». Теперь для завершения реконструкции чиновники должны заново подготовить документацию и найти нового подрядчика.
«СтройТрансГаз» должен был отремонтировать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон перед пассажирским терминалом. До готовности последнего использовать телетрапы в аэропорту нельзя. Кроме того, подрядная организация была обязана обновить освещение и дренажную систему.
В уведомлении о расторжении контракта указано, что рабочие обнаружили несоответствие почвы под перроном аэропорта характеристикам, которые учитывались при расчетах технической документации. Без изменения проектных решений продолжать работы невозможно, говорят в компании «СтройТрансГаз». Подрядчик утверждает, что не раз направлял требования о необходимости изменить документацию реконструкции в подведомственное Минтрансу России учреждение «РосТрансМодернизация».
«СтройТрансГаз» получил контракт на реконструкцию территории аэропорта в Перми в 2022 году, работы должны были быть завершены в конце 2023 года, но этого не случилось. Спустя некоторое время был разыгран новый контракт на исполнение работ, победителем электронного аукциона снова стала эта же компания.