Подрядчик расторг контракт на проведение реконструкции аэропорта Большое Савино

«СтройТрансГаз» получил контракт на реконструкцию территории аэропорта в Перми в 2022 году, работы должны были быть завершены в конце 2023 года, но этого не случилось. Спустя некоторое время был разыгран новый контракт на исполнение работ, победителем электронного аукциона снова стала эта же компания.