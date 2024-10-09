Рынок Гача в Перми застроит девелопер из Ижевска

Из карты комплексного развития территории оптового рынка «Гача» исключили площадку, находящуюся в зоне интересов «Талана». Девелопер планирует застроить территорию между шоссе Космонавтов и ул. Механошина, Нечаевской, Парижской коммуны. Здесь планируется возвести около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Разрешение на строительство первой очереди планируется получить уже в первом квартале следующего года.