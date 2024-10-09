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Posted 9 октября, 06:50

Published 9 октября, 06:50

Modified 9 октября, 06:52

Updated 9 октября, 06:52

Рынок Гача в Перми застроит девелопер из Ижевска

Рынок Гача в Перми застроит девелопер из Ижевска

9 октября 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
«Талан» приобрел четыре участка площадью 4,5 га.

Застройщик «Талан» начал выкупать земельные участки на месте бывшего рынка Гача. Всего девелопер приобрел четыре участка площадью 4,5 га, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, правительство Прикамья внесло изменения в Правила землепользования и застройки, касающиеся территории Центрального рынка и «Гачи». На участке, ограниченном ул. Пушкина, шоссе Космонавтов и Колхозной площадью, установили зону смешанной и общественно-деловой застройки (Ц-СМ) и границы комплексного развития территории.

Из карты комплексного развития территории оптового рынка «Гача» исключили площадку, находящуюся в зоне интересов «Талана». Девелопер планирует застроить территорию между шоссе Космонавтов и ул. Механошина, Нечаевской, Парижской коммуны. Здесь планируется возвести около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Разрешение на строительство первой очереди планируется получить уже в первом квартале следующего года.

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#Пермь#Рынок#Центральный рынок#Гача#Жилая застройка
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