С начала года в реках и прудах Пермского края утонуло 10 детей

Всего с начала года на водоемах Пермского края зарегистрировано 58 происшествий (в прошлом году их было 69). В подобных инцидентах погибло 46 человек, что на 19,3% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года — тогда зафиксировано 57 случаев гибели. С начала 2024 года же в Прикамье утонуло 10 детей, за аналогичный период 2023 года зарегистрировано восемь детских смертей.