С начала года в реках и прудах Пермского края утонуло 10 детей

Posted 9 октября, 08:59
Published 9 октября, 08:59
Modified 9 октября, 09:01
Updated 9 октября, 09:01
Жители Пермского края стали реже тонуть в период купального сезона. За это время зарегистрировано 41 происшествие на воде, в котором погибло 30 человек, из них семь детей. Для сравнения, в прошлом году на водоемах погибли 40 жителей, из них восемь детей, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам по Пермского края Вадим Арамилев на пресс-конференции, посвященной итогам купального сезона.
Всего с начала года на водоемах Пермского края зарегистрировано 58 происшествий (в прошлом году их было 69). В подобных инцидентах погибло 46 человек, что на 19,3% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года — тогда зафиксировано 57 случаев гибели. С начала 2024 года же в Прикамье утонуло 10 детей, за аналогичный период 2023 года зарегистрировано восемь детских смертей.
Основными причинами гибели взрослых минувшим летом стали:
Дети погибали, потому что оставались у воды без присмотра взрослых или купались в необорудованных и опасных для купания местах. С июня по август в ходе месячника безопасности личный состав краевого МЧС проводил патрулирование мест отдыха у воды, разъяснительные беседы и распространял памятки.
Печальные инциденты на воде происходили не только этим летом: так ночью 15 сентября моторная лодка налетела на законсервированную нефтяную вышку, погиб мужчина.