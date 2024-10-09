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Posted 9 октября, 08:59

Published 9 октября, 08:59

Modified 9 октября, 09:01

Updated 9 октября, 09:01

В Пермском крае с начала 2024 года в водоемах утонули 10 детей

С начала года в реках и прудах Пермского края утонуло 10 детей

9 октября 2024, 08:59
Фото: fusionbrain.ai

В Пермском крае с начала 2024 года в водоемах утонули 10 детей

Сюжет
Детский мир
Число погибших на водоемах Прикамья по сравнению с 2023 годом снизилось.

Жители Пермского края стали реже тонуть в период купального сезона. За это время зарегистрировано 41 происшествие на воде, в котором погибло 30 человек, из них семь детей. Для сравнения, в прошлом году на водоемах погибли 40 жителей, из них восемь детей, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам по Пермского края Вадим Арамилев на пресс-конференции, посвященной итогам купального сезона.

Всего с начала года на водоемах Пермского края зарегистрировано 58 происшествий (в прошлом году их было 69). В подобных инцидентах погибло 46 человек, что на 19,3% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года — тогда зафиксировано 57 случаев гибели. С начала 2024 года же в Прикамье утонуло 10 детей, за аналогичный период 2023 года зарегистрировано восемь детских смертей.

Основными причинами гибели взрослых минувшим летом стали:

  • купание в необорудованных местах;
  • купание в состоянии алкогольного опьянения;
  • несчастный случай или неустановленные обстоятельства.

Дети погибали, потому что оставались у воды без присмотра взрослых или купались в необорудованных и опасных для купания местах. С июня по август в ходе месячника безопасности личный состав краевого МЧС проводил патрулирование мест отдыха у воды, разъяснительные беседы и распространял памятки.

Печальные инциденты на воде происходили не только этим летом: так ночью 15 сентября моторная лодка налетела на законсервированную нефтяную вышку, погиб мужчина.

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